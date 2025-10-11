Наступний рік буде нелегким, – Ферстаппен назвав головного фаворита Формули-1 у наступному сезоні

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен вважає, що головною силою Формули-1 на старті наступного сезону виступатиме команда Мерседес.

Слова 28-річного нідерландця наводить beIN Sports.

За повідомленнями багатьох західних ЗМІ, двигун німецької команди для боліда нового регламенту наразі вважається найкращим. Цієї ж думки притримується й Макс Ферстаппен.

"Чи буде ще одна ера домінування, як у 2014 році? Важко сказати, але я думаю, що Мерседес буде попереду. Вони завжди були сильними та технічно блискучими. Коли продуктивність залежить від двигуна, вони, як правило, роблять різницю", – сказав Ферстаппен.

Чотириразовий чемпіон світу також зазначив, що новий регламент щодо силових установок стане серйозним викликом для кожної команди, особливо для Ред Булл, який уперше в своїй кар'єрі використовуватиме власні двигуни.

"Наступний рік буде нелегким. Це ризик, але ми його прийняли, коли вирішили створити власний двигун. Не думаю, що ми погано справляємося, але ще багато чого потрібно доопрацювати".

За словами керівника Мерседес Тото Вольффа, боліди наступного покоління зможуть розганятися до 400 км/год. Але при цьому ФІА заявила, що ці машини стануть повільнішими.

