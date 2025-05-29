Норріс приєднався до компанії Шумахера, Фанхіо та Хаккінена

Пілот Макларен Ландо Норріс тепер може похвалитися, що він є учасником унікального клубу тріумфаторів Гран-прі Монако.

25 травня в гонка в Монте-Карло закінчилася перемогою 25-річного британця. Ландо вперше в своїй кар'єрі виграв Гран-прі Монако. І він зробив це із хеттриком: перемога в кваліфікації, перемога в гонці та найшвидше коло гонки.

Норріс став тільки четвертим гонщиком в історії Формули-1, який вперше виграв заїзд у Монте-Карло, зробивши це одразу з хеттриком.

До представника команди з Вокінга таким відзначилися тільки легендарні Міхаель Шумахер (1994), Хуан Мануель Фанхіо (1950) та Міка Хаккінен (1998).

Lando Norris joins Juan Manuel Fangio, Michael Schumacher, and Mika Hakkinen as the only drivers to win their first Monaco GP with a hat-trick (pole, win, fastest lap).



A rare club and Norris just walked right in. pic.twitter.com/kH9L93AoQc — Sundaram R (@f1statsguru) May 28, 2025

Нагадаємо, що завтра, 30 травня, в Барселоні стартує дев'ятий етап Формули-1 сезону-2025. На нашому сайті можна ознайомитися з розкладом усіх гоночних сесій іспанського вікенду.

Раніше стало відомо, що Ландо Норріс, як і Оскар Піастрі з Шарлем Леклером, не збирається брати участь в Інді-500.