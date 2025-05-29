Норріс приєднався до компанії Шумахера, Фанхіо та Хаккінена
Пілот Макларен Ландо Норріс тепер може похвалитися, що він є учасником унікального клубу тріумфаторів Гран-прі Монако.
25 травня в гонка в Монте-Карло закінчилася перемогою 25-річного британця. Ландо вперше в своїй кар'єрі виграв Гран-прі Монако. І він зробив це із хеттриком: перемога в кваліфікації, перемога в гонці та найшвидше коло гонки.
Норріс став тільки четвертим гонщиком в історії Формули-1, який вперше виграв заїзд у Монте-Карло, зробивши це одразу з хеттриком.
До представника команди з Вокінга таким відзначилися тільки легендарні Міхаель Шумахер (1994), Хуан Мануель Фанхіо (1950) та Міка Хаккінен (1998).
Нагадаємо, що завтра, 30 травня, в Барселоні стартує дев'ятий етап Формули-1 сезону-2025. На нашому сайті можна ознайомитися з розкладом усіх гоночних сесій іспанського вікенду.
Раніше стало відомо, що Ландо Норріс, як і Оскар Піастрі з Шарлем Леклером, не збирається брати участь в Інді-500.