Норріс, Леклер та Піастрі не планують брати участь у гонці, яка є частиною Потрійної корони автоспорту

Пілоти Формули-1 Ландо Норріс, Оскар Піастрі (обидва – Макларен) та Шарль Леклер (Феррарі) не виявили бажання спробувати свої сили в Інді-500.

Про це повідомляє ESPN.

Вчора, 25 травня, в Монте-Карло відбувся Гран-прі Монако, який завершився перемогою Норріса.

Гран-прі Монако є частиною Потрійної корони автоспорту, яку гонщик здобуває за рахунок перемоги в Монте-Карло, Інді-500 та 24 годинах Ле-Мана.

На даний момент Норріс та Леклер мають на своєму рахунку перемогу в Монако. І щоб наблизитися до Потрійної корони, їм доведеться змагатися в інших двох серіях. Проте вони та Піастрі не планують йти в Інді-500.

"Я не думаю, що коли-небудь зроблю це. Я думаю, що це зовсім інший рівень божевілля. Я щасливий у Ф-1, я люблю Ф-1, і я повністю зосереджений на цьому, в першу чергу. Коли це все закінчиться, є ще одна річ, яку я хочу зробити – це участь у Ле-Мані з моїм братом (Артюром). Це, мабуть, дві речі, які я дійсно хочу зробити. Інді-500 – я не впевнений. Але я дуже поважаю цих хлопців", – сказав Леклер.

Норріс розділив думку монегаска про відсутність інтересу до участі в цій гонці.

"Це те, чого я ніколи не зроблю, я можу сказати це прямо зараз! Я не буду цього робити. Просто не хочу цього робити. Це не моє. Це не те, що мені подобається. Я дуже поважаю цих хлопців. Там, в Америці, багато неймовірно талановитих гонщиків, і деякі з них могли б дуже добре виступати у Формулі-1. Але, так, мені також подобається повертати праворуч. І це головне", – заявив Ландо.

Перед стартом пресконференції після Гран-прі Монако Піастрі сказав Леклеру, що хотів би спробувати свої сили в Ле-Мані, але не в Інді-500.

Єдинним чинним пілотом Ф-1, який брав участь в Інді-500, є Фернандо Алонсо. Іспанець лідирував у своєму дебютному заїзді в 2017 році, але не доїхав до фінішу після того, як двигун його Хонди вийшов з ладу.

Варто зазначити, що Нандо виграв 24 години Ле-Мана з Тойотою в 2018 році, а також перемагав у Монако в 2006 та 2007 роках. При цьому він сумнозвісно не пройшов кваліфікацію на Інді-500 в 2019 році з Макларен.

Нагадаємо, що якраз після Гран-прі Монако відбулася гонка 500 миль Індіанаполіса, яку виграв гонщик команди Chip Ganassi Racing Алекс Палоу.