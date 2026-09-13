Макларен та "Мадринг" розчарували, Антонеллі знову виграв: підсумки Гран-прі Іспанії

Відгрімів 14 етап сезону Формули-1. Іспанія вже вдруге приймала "королеву автоспорту", однак вперше з 1981 року заїзд проходить у столиці країні, Мадриді.

Заїзд, від якого фанати очікували шаленства (MADring, тобто божевільне коло) виявився черговим етапом у пелетоні, який нам не подарував яскравої боротьби на трасі, а емоцій уболівальники більше відчували при перегляді кваліфікації.

Про це та інші події, що стались на Гран-прі Іспанії поговоримо у традиційних підсумках етапу Ф-1.

Невдачі місцевих пілотів

Те що Фернандо Алонсо фінішував 17 звичайно невдачею назвати важко, враховуючи, яке місце посідає Астон Мартін у Кубку Конструкторів, однак 2-разовий чемпіон світу вже має в активі кілька очок цього року, а тому ідеальним етап для нього точно назвати не можна.

Tailored for the occasion.@alo_oficial arrives in Madrid wearing the BOSS Performance Suit, with a bespoke helmet to match. #SpanishGP pic.twitter.com/uZd4Bj1vO5 — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) September 10, 2026

Набагато гірше склалась гонка в ще більш місцевого пілота, як би це дивно не звучало, Карлоса Сайнса. Уродженець Мадриду вперше в кар'єрі мав змогу змагатись у рідному місці в Формулі-1 і перший млинець виявився нанівець.

Спочатку невдача у кваліфікації. Окрім того, що Сайнс виявився трохи повільнішим за напарника в рідних стінах, так ще й отримав штраф у 3 позиції за блокування Вальттері Боттаса, що відкинуло його аж на 20 стартове місце.

У гонці справи йшли не краще. У боротьбі двох іспанців на Гран-прі Іспанії кращим виявився Фернандо Алонсо. Тим паче місцеві пілоти вели пряму боротьбу і Карлос Сайнс пошкодив переднє крило земляку, за що отримав 5 секунд штрафу.

💥 CARLOS SAINZ ESTRANGULA A FERNANDO ALONSO Y LE ROMPE EL ALA



"En la salida se lleva a 2 y ahora me lleva al muro en frenada. Iba a 314km/"#F1 #SpanishGP 🇪🇸pic.twitter.com/08idHP4Gy5 — Nachez (@Nachez98) September 13, 2026

У підсумку гонщик Вільямс зійшов з дистанції. Фернандо Алонсо ж фінішував другим з кінця у двох колах відставання від переможця…

Макларен забрали в Норріса перемогу

…яким міг би стати Ландо Норріс, якби не обставини. Протягом заїзду доволі швидко стало зрозуміло, що обганяти в Мадриді буде дуже складно, а тому позиція на трасі може стати визначним фактором для боротьби за перемогу.

Власник поул-позиції Ландо Норріс вдало стартував, не пропустивши нікого вперед, а протягом перших 10 кіл навіть зумів збільшити перевагу над Андреа Кімі Антонеллі до 6 секунд, що є доволі комфортним запасом у сучасній Формулі-1.

Все пішло не так на 15 колі, коли Ленс Стролл був змушений зійти і віртуальна машина безпеки з'явилась на трасі вже після того, як Норріс, що лідирував, проїхав зону заїзду на піт-лейн.

Цим скористались його конкуренти Андреа Кімі Антонеллі та Макс Ферстаппен. Обидва перевзулись на хард, що виявився найкращою гумою вікенду, і обидва зекономили близько 12 секунд на заміні шин.

Норріс же зазвали в бокси вже тоді, коли ВСК не було, а отже і економії часу також не було, ще й піт-стоп виявився вкрай невдалим – 7 секунд, катастрофа і лідер гонки виїхав усього 5, позаду Расселла.

Чинному чемпіону пощастило, що гонщик Мерседес теж доволі швидко поїхав на піт-стоп і звільнив йому шлях, ще й так звільнив, що Норріс зумів під'їхати впритул до Ферстаппена та Антонеллі, однак про перемогу вже мови не йшлося.

Не дуже вдало склалась і гонка для іншого пілота "папаї" Оскара Піастрі. Австралієць спочатку не вдало стартував, пошкодивши переднє антикрило в боротьбі з Расселлом, а потім занадто рано заїхав за заміною гуми і опинився у трафіку, в той час як Ліам Лоусон на Ред Булл перечекав і виїхав попереду всіх середняків.

Справжній провал для Макларен на трасі, де вони заробити багато очок.

Антонеллі скористався своїм шансом

А от хто скористався цими невдачами так це лідер чемпіонату Андреа Кімі Антонеллі. Мерседес виглядали сильно весь етап, а італієць реалізував єдину свою помилку – програш Норрісу у кваліфікації.

І хоча в гонці з яскравих моментів Антонеллі лише два небезпечних виїзди за межі траси на першому колі, однак стабільне пілотування дозволило йому завоювати чергові 25 очок.

Тепер у Кімі 8 перемог у сезоні і є відчуття, що це далеко не останнє перше місце 19-річного гонщика Мерседес цього сезону.

Джордж Расселл водночас знову провів блідий заїзд. Не найкраща кваліфікація і невдала стратегія дозволили головному супернику Антонеллі в боротьбі за титул фінішувати лише п'ятим і це при умові сходу Льюїса Гамільтона.

Невдачливі Феррарі

Важко звинувачувати 7-разового чемпіона в його ранньому завершенні перегонів. Проблеми з гальмами на початку унеможливили будь-яку боротьбу за хоч якісь очки.

Сер Льюїс уперше в сезоні не фінішував у заліковій зоні і ще далі віддалився від надій про восьмий титул.

This is the first race Lewis Hamilton has failed to score points at all year 💔 pic.twitter.com/OBLsrcZsf4 — Autosport (@autosport) September 13, 2026

Трохи краще справи були в його напарника Шарля Леклера. Монегаск після провального етапу в Монці програв й кваліфікацію напарнику, стартувавши лише 5-м, однак це дозволило йому експериментувати і поставити на старт найжорстокішу гуму. Леклер після всіх піт-стопів, що стались через ВСК очолив гонку і їхав першим аж до 48 кола.

Монегаск та Феррарі очікували на якусь аварію для ще однієї машини безпеки, однак зробити дешевий піт-стоп так і не вдалося. Леклер поїхав за заміною гуми, щоб не програти позицію Расселлу і 4 місце виявилось максимум для Феррарі на цьому етапі.

Надалі Скудерію чекає сонячне Баку з найдовшою прямою в календарі, що може знову викликати труднощі для боротьби бодай за подіум.

Колапінто реабілітувався за Монцу, Гаслі ж навпаки

Аргентинський пілот вдруге в сезоні фінішував сьомим, що є його другим найкращим результатом у кар'єрі. Класна кваліфікація, впевнене пілотування та хороша стратегія принесли гонщику Альпін чергові 6 очок та наблизили його до 11 позиції в загальному заліку до 4 залікових пунктів.

La Monumental is not the place you want oversteer... 🫨



Thankfully, Franco Colapinto saved this moment! 💨#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/TFlZLI71cM — Formula 1 (@F1) September 12, 2026

Його напарник П'єр Гаслі після поула в Монці показав найгірший результат у кваліфікації для себе в цьому сезоні – 14 місце, прорватися в гонці також не вийшло.

Вже не вперше в цьому сезоні Колапінто виявляється краще за Гаслі в перегонах, і хоча це ще виключення з правил, однак аргентинець доводить, що не дарма знаходиться у Формулі-1.

Мадринг не виправдав очікувань

Відверто кажучи очікувань було не так багато, усі розуміли, що обгонів буде мало і їх виконання буде дуже складним, а отже чекали радше на якісь нестардантні події в гонці чи сильне зношення гуми, яке обіцяли і гонщики, і Pirelli.

Однак не відбулось майже нічого.

На відміну від пілотів Ф-3 та Ф-2, гонщики Формули-1 майже не помилялись. Звичайно були вильоти та розбиті боліди, але майже всі в практиках. Технічні сходи були пов'язані не з зіткненнями зі стіною, а з несправностями болідів, зношення гуми було, але лише софту та мідіуму, хард проїжджав усю дистанцію за потреби, підтримуючи хороший темп, а тому виліт Стролла на 15 колі вбив усі тактичну інтригу перегонів.

Наразі Мадрид відчувається, як європейський Сінгапур, де без надзвичайних ситуацій на трасі ми отримуємо нудну гонку з мінімальною кількістю обгонів та боротьби.

Але ж новий регламент створювали, щоб пілоти могли боротись не лише на прямих, схоже, що працює це далеко не всюди і не завжди і Мадринг став черговим для цього доказом.