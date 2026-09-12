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Норріс виграв кваліфікацію Гран-прі Іспанії

Олександр Булава — 12 вересня 2026, 18:07
Норріс виграв кваліфікацію Гран-прі Іспанії
Ф1

Пілот Макларен Ландо Норріс на трасі "Мадринг" виграв кваліфікацію Гран-прі Іспанії Формули-1.

Перший етап кваліфікації не змогли подолати Карлос Сайнс, Фернандо Алонсо, Серхіо Перес та Валттері Боттас. Олівер Берман та Ленс Стролл не виїздили. До фінального сегмента також не змогли пробитися Ніко Гюлькенберг, Габріель Бортолето, Естебан Окон, П'єр Гаслі, Юкі Цунода й Александр Албон.

У фіналі кваліфікації боротьба точилася між Мерседесом, Феррарі та Маклареном. Найшвидшим у своїй останній спробі у підсумку став Ландо Норріс із Макларена. Для британця цей поул став 19-м у його кар'єрі.

Результати кваліфікації Гран-прі Іспанії

  1. Ландо Норріс (Макларен) – 1.31.824
  2. Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) +0,011
  3. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,140
  4. Льюїс Гамільтон (Феррарі) +0,189
  5. Шарль Леклер (Феррарі) +0,140
  6. Джордж Рассел (Мерседес) +0,325
  7. Оскар Піастрі (Макларен) +0,470
  8. Ліам Лоусон (Рейсін Буллз) +0,492
  9. Франко Колапінто (Альпін)+1,079

Гонка відбудеться у неділю, 13 вересня. Старт заїзду запланований на 16:00 за київським часом.

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