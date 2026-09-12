Норріс виграв кваліфікацію Гран-прі Іспанії

Пілот Макларен Ландо Норріс на трасі "Мадринг" виграв кваліфікацію Гран-прі Іспанії Формули-1.

Перший етап кваліфікації не змогли подолати Карлос Сайнс, Фернандо Алонсо, Серхіо Перес та Валттері Боттас. Олівер Берман та Ленс Стролл не виїздили. До фінального сегмента також не змогли пробитися Ніко Гюлькенберг, Габріель Бортолето, Естебан Окон, П'єр Гаслі, Юкі Цунода й Александр Албон.

У фіналі кваліфікації боротьба точилася між Мерседесом, Феррарі та Маклареном. Найшвидшим у своїй останній спробі у підсумку став Ландо Норріс із Макларена. Для британця цей поул став 19-м у його кар'єрі.

Результати кваліфікації Гран-прі Іспанії

Ландо Норріс (Макларен) – 1.31.824 Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) +0,011 Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,140 Льюїс Гамільтон (Феррарі) +0,189 Шарль Леклер (Феррарі) +0,140 Джордж Рассел (Мерседес) +0,325 Оскар Піастрі (Макларен) +0,470 Ліам Лоусон (Рейсін Буллз) +0,492 Франко Колапінто (Альпін)+1,079

Гонка відбудеться у неділю, 13 вересня. Старт заїзду запланований на 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, напередодні Ферстаппен оцінив свої шанси перервати серію без перемог у 2026 році.