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Провальна стратегія Макларен допомогла Антонеллі виграти Гран-прі Іспанії

Станіслав Лисак — 13 вересня 2026, 17:44
Провальна стратегія Макларен допомогла Антонеллі виграти Гран-прі Іспанії
Андреа Кімі Антонеллі
Getty Images

Гонщик Мерседес та лідер загального заліку Формули-1 Андреа Антонеллі здобув перемогу на Гран-прі Іспанії.

Італієць стартувава другим, проте через успішний піт-стоп під віртуальною машиною безпеки зумів випередити володаря поула Ландо Норріса.

Британець у підсумку став усього третім, перед ним фінішував Макс Ферстаппен.

Зауважимо, що вперше з 1981 року гонку Формули-1 приймала столиця Іспанії Мадрид.

Підсумкові результати Гран-прі Нідерландів

  1. Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес);
  2. Макс Ферстаппен (Ред Булл);
  3. Ландо Норріс (Макларен);
  4. Шарль Леклер (Феррарі);
  5. Джордж Рассел (Мерседес);
  6. Ліам Лоусон (Ред Булл);
  7. Франко Колапінто (Альпін);
  8. Оскар Піастрі (Макларен) +1:16.915
  9. Арвід Ліндблад (Рейсінг Буллз);
  10. Ніко Гюлькенберг (Ауді);
  11. Естебан Окон (Хаас);
  12. П'єр Гаслі (Альпін);
  13. Габріел Бортолето (Ауді);
  14. Юкі Цунода (Рейсінг Буллз);
  15. Алекс Албон (Вільямс);
  16. Олівер Берман (Хаас);
  17. Фернандо Алонсо (Астон Мартін);
  18. Валттері Боттас (Каділлак);

Зійшли

  • Льюїс Гамільтон (Феррарі);
  • Серхіо Перес (Каділлак);
  • Карлос Сайнс-мол. (Вільямс);
  • Ленс Стролл (Астон Мартін).

Залік пілотів

  1. Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) – 292 очка;
  2. Джордж Расселл (Мерседес) – 211;
  3. Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 191;
  4. Ландо Норріс (Макларен) – 186;
  5. Шарль Леклер (Феррарі) – 167;
  6. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 145;
  7. Оскар Піастрі (Макларен) – 120;
  8. Ісак Аджар (Ред Булл) – 71;
  9. Ліам Лоусон (Рейсінг Буллз) – 59;
  10. П'єр Гаслі (Альпін) – 41;
  11. Арвід Ліндблад (Рейсін Буллз) – 31;
  12. Франко Колапінто (Альпін) – 27;
  13. Олівер Берман (Хаас) – 18;
  14. Габріель Бортолето (Ауді) – 10;
  15. Ніко Гюлькенберг (Ауді) – 7;
  16. Карлос Сайнс (Вільямс) – 6;
  17. Алекс Албон (Вільямс) – 5;
  18. Естебан Окон (Хаас) – 3;
  19. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 3;
  20. Юкі Цунода (Рейсін Буллз) – 1;
  21. Ленс Стролл (Астон Мартін) – 0;
  22. Серхіо Перес (Каділак) – 0;
  23. Вальттері Боттас (Каділак) – 0; 

Кубок конструкторів

  1. Мерседес – 503;
  2. Феррарі – 358;
  3. Макларен – 306;
  4. Ред Булл – 230;
  5. Рейсінг Буллз – 77;
  6. Альпін – 68;
  7. Хаас – 21;
  8. Ауді – 17;
  9. Вільямс – 11;
  10. Астон Мартін – 3;
  11. Каділлак – 0.

Наступний Гран-прі Формули-1 відбудеться вже за 2 тижні, сонячний Баку прийматиме Гран-прі Азербайджану з 24 по 26 вересня.

Формула 1 Андреа Кімі Антонеллі

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