Провальна стратегія Макларен допомогла Антонеллі виграти Гран-прі Іспанії
Андреа Кімі Антонеллі
Getty Images
Гонщик Мерседес та лідер загального заліку Формули-1 Андреа Антонеллі здобув перемогу на Гран-прі Іспанії.
Італієць стартувава другим, проте через успішний піт-стоп під віртуальною машиною безпеки зумів випередити володаря поула Ландо Норріса.
Британець у підсумку став усього третім, перед ним фінішував Макс Ферстаппен.
Зауважимо, що вперше з 1981 року гонку Формули-1 приймала столиця Іспанії Мадрид.
Підсумкові результати Гран-прі Нідерландів
- Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес);
- Макс Ферстаппен (Ред Булл);
- Ландо Норріс (Макларен);
- Шарль Леклер (Феррарі);
- Джордж Рассел (Мерседес);
- Ліам Лоусон (Ред Булл);
- Франко Колапінто (Альпін);
- Оскар Піастрі (Макларен) +1:16.915
- Арвід Ліндблад (Рейсінг Буллз);
- Ніко Гюлькенберг (Ауді);
- Естебан Окон (Хаас);
- П'єр Гаслі (Альпін);
- Габріел Бортолето (Ауді);
- Юкі Цунода (Рейсінг Буллз);
- Алекс Албон (Вільямс);
- Олівер Берман (Хаас);
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін);
- Валттері Боттас (Каділлак);
Зійшли
- Льюїс Гамільтон (Феррарі);
- Серхіо Перес (Каділлак);
- Карлос Сайнс-мол. (Вільямс);
- Ленс Стролл (Астон Мартін).
Залік пілотів
- Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) – 292 очка;
- Джордж Расселл (Мерседес) – 211;
- Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 191;
- Ландо Норріс (Макларен) – 186;
- Шарль Леклер (Феррарі) – 167;
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 145;
- Оскар Піастрі (Макларен) – 120;
- Ісак Аджар (Ред Булл) – 71;
- Ліам Лоусон (Рейсінг Буллз) – 59;
- П'єр Гаслі (Альпін) – 41;
- Арвід Ліндблад (Рейсін Буллз) – 31;
- Франко Колапінто (Альпін) – 27;
- Олівер Берман (Хаас) – 18;
- Габріель Бортолето (Ауді) – 10;
- Ніко Гюлькенберг (Ауді) – 7;
- Карлос Сайнс (Вільямс) – 6;
- Алекс Албон (Вільямс) – 5;
- Естебан Окон (Хаас) – 3;
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 3;
- Юкі Цунода (Рейсін Буллз) – 1;
- Ленс Стролл (Астон Мартін) – 0;
- Серхіо Перес (Каділак) – 0;
- Вальттері Боттас (Каділак) – 0;
Кубок конструкторів
- Мерседес – 503;
- Феррарі – 358;
- Макларен – 306;
- Ред Булл – 230;
- Рейсінг Буллз – 77;
- Альпін – 68;
- Хаас – 21;
- Ауді – 17;
- Вільямс – 11;
- Астон Мартін – 3;
- Каділлак – 0.
Наступний Гран-прі Формули-1 відбудеться вже за 2 тижні, сонячний Баку прийматиме Гран-прі Азербайджану з 24 по 26 вересня.