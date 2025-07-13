Це мене не дуже турбує, – Норріс розповів, чого хоче досягти своєю кар'єрою у Формулі-1

Пілот Макларена Ландо Норріс заявив, що не турбується про те, щоб залишити після себе спадщину у Формулі 1. Натомість він зосереджується на тому, щоб насолоджуватися своєю кар'єрою.

Слова 25-річного британця наводить Motorsport.

Норріс не поділяє бачення своїх колег про створення спадщини під час кар'єри у "королівських гонках". Він не переймається тим, щоб про нього пам'ятали як про видатного гонщика. Ландо більше хочеться, щоб його пам'ятали як хорошу людину.

"Думаю, єдине, чого я хочу, – це щоб люди знали, якою людиною я був, а не щось інше. Я не переймаюся тим, щоб залишити по собі спадщину, щоб мене пам'ятали як одного з найкращих гонщиків абощо. Це просто те, що мене не дуже турбує. Знаєте, є різні люди. Хтось хоче, щоб його запам'ятали як "найкращого гонщика в світі". Але я не знаю, мені здається, що з часом всі забувають. Тому для мене це не має сенсу. Я не відчуваю ніякого задоволення, коли думаю про такі речі. Для мене це просто намагання досягти того, чого я хочу досягти в кар'єрі та в житті, і ділитися цими моментами з іншими. А потім просто запам'ятатися як людина, якою я є, а не як пілот, яким я був", – сказав Норріс.

Після дванадцяти етапів Формули-1 сезону-2025 Ландо Норріс посідає друге місце в особистому заліку, відстаючи від напарника по команді Оскара Піастрі на 8 балів.

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