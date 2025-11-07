ФІА оголосила рідкісне попередження про погоду на Гран-прі Бразилії

Рідкісне попередження про дощ 4-го рівня на суботу, 8 листопада, коли в Сан-Паулу проходитиме етап Формули-1, було оголошене Міжнародною автомобільною федерацією.

Про це повідомляє RacingNews365.

Очікується, що сьогодні, 7 листопада, в Інтерлагосі буде переважно суха погода, що забезпечить гонщикам цінні можливості для вільного тренування перед кваліфікацією спринту. ФІА попередила про невелику ймовірність дощу, який буде слабким, якщо він все ж таки досягне траси.

Однак прогноз Федерації на 8 листопада відрізняється кардинальним чином: очікується надзвичайно сильна злива, яка може навіть призвести до перенесення сесій. Цього разу найбільший ризик впливу має спринт. ФІА попередила про "високу ймовірність" злив до 3-4 рівня (4 рівень є найсильнішим рівнем дощу за даними метеорологічної системи ФІА).

Прогнозується, що сильні зливи та можливі грози триватимуть на трасі до 9:00 за місцевим часом, за дві години до того, як згаснуть вогні передостанньої спринтерської гонки сезону.

Хоча очікується, що дощ вщухне, поточний прогноз ФІА стверджує, що він залишиться на рівні 2-3, що створює можливість проведення кваліфікації на мокрій трасі. Наразі ФІА прогнозує лише 40% ймовірність того, що зливи досягнуть траси після 09:00, хоча Сан-Паулу відомий своєю швидкою зміною погоди.

Сильний вітер також відіграватиме вирішальну роль: прогнозуються пориви вітру до 75 км/год для спринту, які знизяться до 65 км/год для кваліфікації Гран-прі.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом всіх гоночних сесій вікенду, який проходить в Сан-Паулу.

Раніше стало відомо, коли відбудеться презентація концепту боліда майбутнього новачка Формули-1.