Формула-1 оголосила про продовження контракту на проведення Гран-прі Італії у Монці
Формула-1 підписала новий контракт на проведення у Монці Гран-прі Італії. Попередня угода між сторонами завершалася після наступного сезону, тож вони домовилися про новий 6-річний контракт.
Про це повідомляє сайт "королеви автоспорту".
Таким чином, Монца прийматиме Гран-прі Італії до сезону 2031 року включно.
Гран-прі Італії проходить у Монці з найпершого в історії сезону Формули-1 (1950 рік).
Лише одного разу гонка пройшла на іншій трасі: у 1980 році заїзд відбувся на автодромі Енцо та Діно Феррарі, який приймає Гран-прі Емілії-Романьї.
Нещодавно Формула-1 оголосила про продовження контракту на проведення іншого, не менш історичної гонки.
Нагадаємо, що кілька днів тому стало відомо про появу одинадцятої команди на стартовій решітці "королівських гонок" у сезоні 2026 року.