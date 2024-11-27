Формула-1 оголосила про продовження контракту на проведення Гран-прі Італії у Монці

Формула-1 підписала новий контракт на проведення у Монці Гран-прі Італії. Попередня угода між сторонами завершалася після наступного сезону, тож вони домовилися про новий 6-річний контракт.

Про це повідомляє сайт "королеви автоспорту".

Таким чином, Монца прийматиме Гран-прі Італії до сезону 2031 року включно.

BREAKING: Formula 1 to continue to race in Monza until at least 2031 🇮🇹#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/iYoKO9jVo8 — Formula 1 (@F1) November 27, 2024

Гран-прі Італії проходить у Монці з найпершого в історії сезону Формули-1 (1950 рік).

Лише одного разу гонка пройшла на іншій трасі: у 1980 році заїзд відбувся на автодромі Енцо та Діно Феррарі, який приймає Гран-прі Емілії-Романьї.

Нещодавно Формула-1 оголосила про продовження контракту на проведення іншого, не менш історичної гонки.

Нагадаємо, що кілька днів тому стало відомо про появу одинадцятої команди на стартовій решітці "королівських гонок" у сезоні 2026 року.