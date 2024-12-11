Хаккінен вірить, що Норріс може стати чемпіоном світу у 2025 році

Дворазовий чемпіон світу у складі Макларен Міка Хаккінен вірить у те, що нинішній лідер "помаранчевих" Ландо Норріс має всі шанси здобути свій перший титул чемпіона світу в наступному сезоні.

Слова 56-річного фіна наводить Planet F1.

Він також вважає, що разом із Заком Брауном на чолі британської команди розпочалася нова ера її успіху.

"Маларен розпочав нову еру, і вона почалася, коли Зак Браун очолив команду. Вона потребувала такої людини, як Зак, який міг би створити правильний командний дух, надихнути людей робити правильні речі. Це був час, коли все змінилося.

Я хороший друг Зака, і коли він попросив мене працювати разом (в якості амбасадора, роль якого Хаккінен обійняв у 2017 році), я вже бачив, що це буде неймовірно.

Але насправді, в той же час, я усвідомлював, що це не просто одномоментна зміна успіху. Це займе певний час. Якщо інвестори, партнери команди, чудові інженери, механіки, маркетологи будуть готові слідувати за Заком у тому, як він рухатиме команду вперед, успіх прийде. Це новий шлях до успіху Макларен. Ось як я це бачу".