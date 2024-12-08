Норріс виграв Гран-прі Абу-Дабі та приніс Макларен перемогу в Кубку конструкторів

У неділю, 8 грудня, в Об'єднаних Арабських Еміратах завершився останній етап чемпіонату Формули-1 сезону 2024 року – Гран-прі Абу-Дабі.

Переможцем гонки став пілот Макларен Ландо Норріс. Компанію на подіумі йому склали два пілоти Феррарі – Карлос Сайнс та Шарль Леклер, який після штрафу за заміну батареї зміг відіграти 16 позицій.

Напарник Ландо Норріса, австралієць Оскар Піастрі, приїхав десятим. Він стартував другим, але через зіткнення з пілотом Ред Булл Максом Ферстаппеном опинився в низу пелотону. Обидва пілоти отримали штраф у 10 секунд. Нідерландець, який достроково завоював четвертий титул, став шостим.

Не змогли фінішувати фін Вальтері Боттас, який провів останню гонку за кермом Заубера, мексиканець із Ред Булл Серхіо Перес, Франко Колапінто, який представляє Вільямс та Ліам Лоусон (РБ).

Феррарі ще могла претендувати на перемогу в Кубку конструкторів, однак успіх Норріса позбавив "червоних" шансів зайняти першу сходинку, а Макларен захистив своє лідерство.

Результати гонки Гран-прі Абу-Дабі

Підсумковий залік пілотів топ-10

OUR FINAL TOP 10 OF THE SEASON



A valiant effort from the Ferrari boys 👏👏#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/pPC5SkG8WZ — Formula 1 (@F1) December 8, 2024

Підсумкове становище команд у Кубку конструкторів

1. Макларен – 666 очок

2. Феррарі – 652

3. Ред Булл – 589

4. Мерседес – 468

5. Астон Мартін – 94

6. Альпін – 65

7. Хаас – 58

8. РБ – 46

9. Вільямс – 17

10. Заубер - 4

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