Я так відчуваю: Боттас прокоментував потенційний перехід до Ред Булл

Пілот Заубер Валттері Боттас відповів на питання про те, чи варто чекати на нього у Ред Булл у 2025 році, адже "бики" шукають того, хто виступатиме краще, ніж Серхіо Перес.

Про це повідомляє Motorsport.

Нещодавно Заубер оголосив що 35-річний фінський гонщик залишить команду після цього сезону. Вільні місця залишилися тільки у Ред Булл та РБ.

Все йде до того, що австрійський колектив розстанеться з Пересом. Проте Боттас не думає, що йому дадуть шанс стати напарником Макса Ферстаппена.

"Я відчуваю, що є люди, такі як в Ред Булл, яким я не дуже подобаюся, тож це причина (не чекати на їхню пропозицію). Тож я не знаю. Я не думаю, що це варіант, але це моє відчуття", – сказав Боттас.

Валттері також прокоментував потенційне повернення до Мерседес у статусі резервного пілота, про що недавно говорив керівник "срібних стріл" Тото Вольфф.

"Ми розмовляємо вже досить давно. Я впевнений, що ми знову зустрінемося. Звичайно, я хочу розглянути всі варіанти, але якщо розібратися, то в цьому є багато позитивних моментів. Повернутися в сім'ю Мерседес – це чудова команда, чудовий бренд. Ти можеш створити багато можливостей для майбутнього. Тож для мене це дуже хороший варіант, і я дуже вдячний, що вони хочуть взяти мене на цю роль".

Валттері Боттас виступав за Мерседес з 2017 по 2021 рік, замінивши Ніко Росберга у якості напарника Льюїса Гамільтона. У складі німецької команди він здобув 10 перемог та 20 поулів.

Нагадаємо, що доля Серхіо Переса в Ред Булл визначиться після Гран-прі Абу-Дабі, який закриватиме сезон 2024 року.