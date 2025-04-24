Гамільтон та Ді Капріо закрили свою мережу веганських бургерних через величезні збитки

Семиразовий чемпіон світу Формули-1 Льюїс Гамільтон та його бізнес-партнер оскароносний актор Леонардо Ді Капріо були вимушені остаточно попрощатися з мережею веганських бургерних, яку вони відкрили 2019 році.

Про це повідомляє Motorsport.

Гамільтон став веганом у 2017 році. Він об'єднав свої сили з Ді Капріо, щоб відкрити мережу закладів під назвою "Neat", у яких продавалися бургери для веганів.

На піку своєї популярності заклад працював у Лондоні, Мілані та Нью-Йорку. Але через великі збитки у 2023 році половина ресторанів була закрита, а в 2025 році залишалися відкритими тільки два заклади у Великій Британії.

Проте і їх спіткала доля інших: через все ті самі збитки мережа бургерних буде остаточно закрита цього тижня.

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За інформацією джерела, у 2022 році збитки становили 7,9 мільйона фунтів, що на 3,2 мільйона більше, ніж в 2021 році.

Цей тиждень має бути дуже насичненим для Льюїса Гамільтона, незважаючи на відсутність гоночного вікенду.

Раніше стало відомо, що сер Льюїс вирішив скасувати свої плани, щоб попрацювати з Феррарі над вирішенням проблем.