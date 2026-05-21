Ред Булл оголосив умови для продажу Рейсінг Буллз – інсайдер

Ред Булл планує продати свою дочірню команду Рейсінг Буллз під тиском Liberty Media та Конкордської угоди між ФІА та командами Формули-1.

Про це повідомляє журналіст-інсайдер Марк Лімахер.

Австрійський колектив ставить ціну в 1,8 мільярда євро.

Також команда виставила чотири обов'язкові умови, за яких продасть Рейсінг Буллз:

Продовжити використовувати двигун Ford до кінця регламенту. Підписати одним з гонщиків пілота академії Red Bull. Продовжувати використовувати технології Red Bull на болідах. Зберегти логотип Red Bull.

Подібні заяви почали з'являтися на фоні розмов довкола бажання гендиректора Мерседесів Тото Вольффа придбати частку Альпін. Після цього СЕО Макларен Зак Браун висловлювався, що така практика компрометує цілісність змагань та спортивну етику.

Нагадаємо, що президент ФІА Мохаммед Бен Сулаєм підтвердив початок розслідування щодо етичності володіння кількома командами у Формулі-1.