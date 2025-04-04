Щось не працює: Ферстаппен незадоволений болідом Ред Булл

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен зізнався, що йому не вистачає впевненості в своєму боліді на етапі в Японії.

Слова 27-річного нідерландця наводить Motorsport.

У першій практиці в Сузуці Ферстаппен показав п'ятий час, а за підсумками другого тренування він програв обом пілотам Рейсін Буллз, при цьому посівши восьме місце. Ще й сессії постійно переривалися червоними прапорами.

Говорячи після другої практики, чотириразовий чемпіон світу заявив, що щось в його машині не працює так, яка має працювати.

"Звичайно, я думаю, що для всіх це було досить хаотично через червоні прапори. І тому ми, як і всі інші, не змогли завершити все, що хотіли зробити. Сьогоднішній день був досить складним для мене. Я просто пробував багато різних речей з машиною. Але мені здається, що багато речей зараз не працюють. І так, досить складно просто пройти коло. Тут потрібно багато впевненості та самовіддачі. Наразі я не відчуваю, що можу це використати. Тож нам ще треба трохи попрацювати", – сказав Ферстаппен.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом всіх сессій гоночного вікенда в Японії.

Раніше стало відомо, що ФІА проведе засідання за участю мотористів Формули-1, щоб обговорити потенційне повернення до двигунів V10.