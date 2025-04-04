ФІА проведе зібрання виробників двигунів Формули-1 для обговорення повернення V10

ФІА запланувала зустріч з виробниками двигунів Формули-1, щоб обговорити потенційне повернення силової установки V10.

Про це повідомляє Motorsport.

Федерація проведе зібрання мотористів наступної п'ятниці, 11 квітня, коли розпочнеться етап в Бахрейні. Хоча точний порядок денний залишається незрозумілим, очікується, що на зустрічі буде визначено, чи має ФІА достатню підтримку в цьому питанні серед виробників.

Ауді (нинішній Заубер) вже чітко висловила свою позицію. Німецький автовиробник взяв на себе зобов'язання виступати в чемпіонаті на основі гібридних двигунів з сильним акцентом на електричну енергію.

Аналогічно, на рішення Хонди повернутися в Ф-1 вплинув регламент 2026 року. При цьому японський виробник поки що ніяк не коментував потенційне повернення двигунів V10.

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Однак, згідно з джерелом, ця ідея ФІА набирає обертів у паддоку. Зростає консенсус щодо того, що продовження використання поточних силових агрегатів протягом ще двох років, перш ніж впроваджувати V10, може бути життєздатним шляхом вперед.

Обґрунтуванням для такої зміни є еволюція автомобільної індустрії. Всупереч попереднім очікуванням, фокус зараз зміщується в бік сталого палива, а не подальшої електрифікації.

V10, що працює на екологічно чистому паливі, буде значно дешевшим у виробництві, ніж гібридний V6, який більш-менш однаковою мірою залежить від електрики та технології згоряння.

Ідею ФІА щодо повернення Формули-1 до використання двигунів V10 підтримали багато людей, але не Фернандо Алонсо. Це дивно, бо він є єдиним пілотом на стартовій решітці, хто має досвід виступів за кермом боліда із таким мотором.