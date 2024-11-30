Норріс віддав перемогу Піастрі у спринті на Гран-прі Катару

У суботу, 30 листопада, відбувся спринт на Гран-прі Катарі, яку виграв пілот Макларен Оскар Піастрі.

Другим прийшов його партнер по команді Ландо Норріс, третім став Джордж Рассел з Мерседес.

На старті гонки Оскар Піастрі зміг випередити Джорджа Рассела у боротьбі за другу позицію. Британець до завершення перегонів проводив безуспішні атаки на австралійця, його відставання не перевищувало секунди.

При цьому Норріс підпускав Піастрі для активації зони DRS (система зниження турбулентності).

LAP 4/19



Russell attacks Piastri for second, but the Aussie holds up a robust defence 🛡️#F1Sprint #QatarGP pic.twitter.com/xRGZZEsUzB — Formula 1 (@F1) November 30, 2024

На останньому колі Норріс, який впевнено лідирував впродовж всієї гонки, віддав перемогу своєму партнеру – Піастрі.

Зазначимо, що дещо схожий сценарій спринту відбувся на Гран-прі Бразилії, де пілоти Макларен на 22-му колі обмінялися місцями.

After their position swap in Brazil, Lando Norris pays the favour back to Oscar Piastri in Qatar 🔀#F1Sprint #QatarGP pic.twitter.com/9L6l1o8yay — Formula 1 (@F1) November 30, 2024

Спринт – це мініверсія гонки, за яку нараховуються очки вісьмом найкращим пілотам. Переможець спринту здобув 8 залікових балів, а восьмий гонщик — 1.

Надалі на гонщиків чекає кваліфікація, яка розпочнеться о 20:00. Головна гонка цього вікенду запланована на неділю, 1 грудня. Початок – о 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, що минулого тижня визначився чемпіон світу Формули-1 сезону-2024. Макс Ферстаппен фінішував перед Ландо Норрісом у Гран-прі Лас-Вегасу, чого вистачило нідерландцю для дострокового чемпіонства.

Цей титул став для пілота Ред Булл вже четвертим поспіль. За кількістю чемпіонських корон Макс наздогнав таких легенд "королеви автоспорту", як Себастьян Феттель та Ален Прост.