Ферстаппен пропустить перший день етапу в Маямі через народження первістка

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен буде відсутній на запланованих прес-конференціях у четвер, 1 травня, напередодні Гран-прі Маямі через очікуване народження первістка.

Про це повідомляє Sky Sports.

Команда чинного чемпіона світу оголосила про його відсутність всього за кілька годин до запланованого виступу. Але "бики" повідомили, що 27-річний нідерландець не пропустить кваліфікацію спринтерської гонки, яка відбудеться в п'ятницю, 2 травня.

"Макс не буде присутній на медіа-дні в Маямі, оскільки він чекає на дитину. Наразі все гаразд, і завтра він вийде на трасу для участі в гоночному вікенді. Наразі ми не будемо давати жодних коментарів, щоб не порушувати приватне життя Макса та його сім'ї", – йдеться у заяві Ред Булл.

Ферстаппен і його дівчина Келлі Піке живуть у Монако, але невідомо, де вона планує народжувати. Нагадаємо, що пара вже виховує дівчинку Пенелопу, яку донька триразового чемпіона світу Нельсона Піке народила від росіянина Даниїла Квята.

Раніше стало відомо, що Себастьян Феттель не зможе повернутися за кермо боліда Формули-1 через незвичайний "бан".

Нагадаємо, що Формула-1 оголосила про підписання нового контракту на проведення Гран-прі Мексики.