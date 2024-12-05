Брехня та спотворення фактів: Ферстаппен не здивувався коментарям "дволикого" Расселла

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен заявив, що він не здивувався, коли почув, що про нього казав Джордж Расселл з Мерседес.

Слова чотириразового чемпіона світу наводить Motorsport.

Расселл назвав Ферстаппена "хуліганом" і сказав, що "настав час комусь виступити проти нього" після того, як нідерландець погрожував вибити його у стіну гонки в Катарі.

"Це вже невірно (про погрозу). Але знаєте, мене такі речі не дивують. Я просто висловлюю свою думку про те, який він. Звичайно, він цим не задоволений, але це те ж саме, що він робив у стюардів. Брехав і комбінував речі, які не відповідають дійсності. Він дволикий. Для мене це не має значення. Не треба багато говорити про таких людей, вони просто невдахи. Ми сміялися останніми, бо врешті-решт ми виграли цю гонку. Можливо, вони й стартували з поулу завдяки своїм істерикам у стюардів, але через 300 метрів вони знову опинилися позаду нас", – сказав Макс.

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Ферстаппен був спантеличений коментарями Расселла про те, що хтось повинен протистояти його витівкам.

"Чому хтось повинен виступати проти мене? Я ж не зробив нічого поганого? Я просто сказав, що розчарований його діями у стюардів, ось і все. Це не має нічого спільного ні з чим іншим. Я був дуже розслаблений, я вже виграв чемпіонат. Але йому треба було так драматизувати, щоб спробувати стартувати першим. Він кричав, щоб виграти одне місце, для нього це може мати велике значення. Він згадує багато речей, які не відповідають дійсності. Але це те, що відбувалося і у стюардів. Він натякав на багато речей, які не мають жодного сенсу. Це для нього типово. Люди можуть вірити у що завгодно, це просто неправда. Я завжди одна і та ж людина, чи я вдома, чи тут, чи у стюардів. Про всіх так не скажеш".

Нагадаємо, що Макс Ферстаппен достроково став чотириразовим чемпіоном світу після Гран-прі Лас-Вегасу.

Завтра, 6 грудня, стартуватиме етап в Абу-Дабі, який традиційно закриє сезон Формули-1.