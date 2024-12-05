Рассел: Тепер і я втратив повагу до Ферстаппена

Пілот Мерседес Джордж Рассел заявив, що він втратив повагу до чинного чемпіона Формули-1 Макса Ферстаппена з Ред Булл.

Його слова передає Sky Sports.

"Я вважаю його коментарі досить іронічними, коли він виходить і каже, що збирається навмисно врізатися в мене, вдарити в стіну. Для мене це неприйнятно, він перейшов межу, і я не збираюся з цим миритися. Я не мав наміру піднімати цю тему. Він сказав мені це в суботу ввечері, і я прокинувся в неділю вранці, почуваючись добре.

Але після цих інтерв'ю для преси, де він казав, що я дволикий, він сприймає це як особисте. Я знаю Макса вже 12 років. Я поважав його весь цей час, але зараз я втратив повагу до нього. Ми всі боремося на трасі, і в цьому немає нічого особистого. Зараз він зробив це особистим, і хтось повинен протистояти такому хулігану", – сказав Рассел.

Нагадаємо, напередодні Ферстаппен заявив, що повністю розчарувався у Расселлі після того, як той випрошував у суддів штраф після кваліфікації Гран-прі Катару.

Судді покарали Макса втратою поула. Але це все одно не завадило пілоту Ред Булл виграти Гран-прі Катару. Джордж Расселл, який стартував з першої позиції, фінішував четвертим.