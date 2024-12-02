Фінальна битва за Кубок конструкторів: розклад Гран-прі Абу-Дабі

З 6 листопада по 8 грудня на трасі Яс-Марина в Об'єднаних Арабських Еміратах відбудеться 24-й, завершальний, етап чемпіонату Формули-1 сезону 2024 року – Гран-прі Абу-Дабі.

Уже традиційно, з 2009 року гонка в ОАЕ входить до переліку фінальних етапів Формули-1. Рекордсменом на трасі Яс-Марина є пілот Мерседес Льюїс Гамільтон, проте останні три гонки виграв чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен, який напередодні здобув свій четвертий титул у Формулі-1.

На Гран-прі Абу-Дабі визначиться чемпіон Кубка конструкторів, за який змагаються Макларен та Феррарі. До того ж триває щільна боротьба за шосте місце між Альпін, Хаас та РБ.

На думку нашого партнера ліцензійного букмекера Favbet, британська команда є фаворитом у боротьбі за титул. На "помаранчевих" можна поставити з коефіцієнтом 1,10, в успіх Скудерії експерти вірять значно менше – 6,50.

Розклад вікенду

П'ятниця, 6 грудня

11:30 – 12:30. Перша практика

15:00 – 16:00. Друга практика

Субота, 7 грудня

12:30 – 13:30. Третя практика

16:00 – 17:00. Кваліфікація

Неділя, 8 грудня

15:00. Гонка

Де дивитися

Пряму трансляцію спринту, кваліфікації та гонки Гран-прі Катару в Україні покаже телеканал Setanta Sports Ukraine+ та ОТТ-платформа Setanta Sports.

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ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.

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