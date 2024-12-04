Альпін шантажував Окона, щоб той погодився достроково залишити команду

Естебан Окон дізнався про те, що він не виступить на етапі в Абу-Дабі, за кілька годин до старту Гран-прі Катару.

Про це повідомляє Motorsport.

Співпраця Окона з французькою командою достроково завершилася. Місце за кермом його боліда в Абу-Дабі займе Джек Дуен, який наступного року виступатиме за Альпін.

Тепер з'ясувалося, яким дивним чином було організовано розставання з Оконом. Джерела повідомляють, що його викликали в офіс радника Альпін Флавіо Бріаторе за кілька годин до старту гонки в Катарі.

Там, як припускають, Естебану повідомили, що якщо він не погодиться достроково розірвати контракт з командою, то його не відпустять на шинні тести з майбутньою командою Хаас після фіналу сезону.

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Хоча керівник американського колективу Аяо Комацу повідомив, що він домовився з Альпін про участь Окона, офіційного дозволу на участь у тестах до цього моменту не надходило.

Зрозуміло, що ця перспектива не отримати можливість брати участь у тестах з Хаас була використана як важіль тиску на Окона.

Естебан Окон виступав за Альпін протягом останніх чотирьох сезонів. На його рахунку також один рік у складі Рено.

Саме з французькою командою 28-річний гонщик завоював свою першу та єдину перемогу, яка відбулася на Гран-прі Угорщини 2021 року.