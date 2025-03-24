Нічого не змінюється: Ферстаппен відповів на питання про можливість залишити Ред Булл

Чотириразовий чемпіон світу Формули-1 Макс Ферстаппен вкотре запевнив, що він не планує розставатися з Ред Булл.

Слова 27-річного нідерландця наводить Planet F1.

Минулого року керівник "биків" Крістіан Хорнер та радник команди Гельмут Марко підтвержили, що в контракті Ферстаппена є опція, яка дозволить йому піти. Це станеться за умови, якщо австрійський колектив не зможе боротися за перемоги. Сама угода розрахована до кінця 2028 року.

У трьох гонках цього сезону Макс жодного разу не фінішував першим, а Ред Булл вже не є першою силою пелотону. Після Гран-при Китаю, в якому гонщик приїхав до фінішу четвертим, його запитали, чи готовий він готовий дати Ред Булл час та чи радий він залишитися і допомогти команді.

"Так. Я чую це постійно. Але для мене нічого не змінюється. Насправді я дуже розслаблений. Я дуже позитивно налаштований. Я насолоджуюся життям. Тому кожного разу, коли я сідаю в машину, я просто намагаюся зробити все, що можу, і, якщо чесно, ні про що інше не думаю, тому що мені добре по життю в цілому, чи то в машині, чи то поза нею. І це насправді те, що має найбільше значення", – сказав Ферстаппен.

Після двох етапів сезону Макс Ферстаппен посідає друге місце в особистому заліку пілотів, маючи в активі 36 очок. Виступи чинного чемпіона тримають Ред Булл на третьому місці в Кубку конструкторів.

Нагадаємо, що через провальні виступи Ліама Лоусона Ред Булл планує скликати засідання, під час якого вирішуватиметься доля напарника Макса Ферстаппена.

І якщо австрійська команда все ж таки вирішить замінити новозеландця, у цьому процесі не братиме участь Франко Колапінто, якого знову пов'язали із переходом до системи Ред Булл.