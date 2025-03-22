Ферстаппен назвав умову, за якої він проведе більш тривалу кар'єру в Формулі-1

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен висловив зацікавленість у тому, щоб керувати болідами Формули-1 з двигунами V10.

Слова чотириразового чемпіона світу наводить ESPN.

27-річний нідерландець ніколи не приховував, що він залишить "королеву автоспорту", якзо вона не приноситиме йому задоволення. Він не збирається повторювати шлях Фернандо Алонсо та Льюїса Гамільтона, виступаючи до 40+ років.

Проте нещодавня ініціатива президента ФІА Мохаммеда Бен Сулаєма з поверненням двигунів V10 можуть змусити Ферстаппена трохи затриматися в Ф1.

"Можливо (це змусить його залишитися). Це точно більш захоплююче, ніж те, що ми маємо зараз. Я не відповідаю за правила, але, звичайно, для чистої спортивної емоції, V10, безумовно, набагато краще, ніж те, що ми маємо зараз. Я пам'ятаю, коли був дитиною, коли йшов навколо треку, то чув шум двигунів, він приносить набагато більше. Навіть якщо швидкість болідів була, можливо, меншою, відчуття, які ви отримували від такого двигуна, неможливо описати порівняно з тим, що ми маємо зараз", – сказав Ферстаппен.

Чинний контракт Макса Ферстаппена з Ред Булл розрахований до кінця 2028 року. Проте у нього є пункт в угоді, який дозволить йому залишити команду, якщо вона не надасть пілоту конкурентний болід.

Раніше стало відомо, що один з гонщиків готовий стати новим напарником Макса Ферстаппена в Ред Булл, замінивши провального Ліама Лоусона.