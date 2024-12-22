Ферстаппен – найкращий гонщик сезону-2024 за версією керівників команд Формули-1

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен був одностайно обраний керівниками команд Формули-1 найкращим пілотом сезону 2024 року.

Про це повідомляє сайт "королеви автоспорту".

Керівникам команд було запропоновано обрати десять найкращих пілотів минулої кампанії, розподіляючи очки за системою Гран-прі.

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І всі вони на перше місце поставили чотириразового чемпіона світу, який набрав максимум (250 очок).

Цікаво, що майже всі місця співпали з положенням гонщиків в особистому заліку.

Лише Серхіо Перес, який завершив сезон на восьмому місці, не потрапив до цього рейтингу. Восьмим за думкою керівників став Ніко Хюлькенберг.

Формула-1

Нагадаємо, що Чеко Перес втратив своє місце в Ред Булл, яке у підсумку зайняв Ліам Лоусон.