Ферстаппен – найкращий гонщик сезону-2024 за версією керівників команд Формули-1
Макс Ферстаппен
Instagram Макса Ферстаппена
Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен був одностайно обраний керівниками команд Формули-1 найкращим пілотом сезону 2024 року.
Про це повідомляє сайт "королеви автоспорту".
Керівникам команд було запропоновано обрати десять найкращих пілотів минулої кампанії, розподіляючи очки за системою Гран-прі.
І всі вони на перше місце поставили чотириразового чемпіона світу, який набрав максимум (250 очок).
Цікаво, що майже всі місця співпали з положенням гонщиків в особистому заліку.
Лише Серхіо Перес, який завершив сезон на восьмому місці, не потрапив до цього рейтингу. Восьмим за думкою керівників став Ніко Хюлькенберг.
Нагадаємо, що Чеко Перес втратив своє місце в Ред Булл, яке у підсумку зайняв Ліам Лоусон.