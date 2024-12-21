Алонсо подарував батькам чемпіонський болід Сенни 1988 року

Пілот Астон Мартін Фернандо Алонсо зробив красивий жест на адресу своїх батьків, подарувавши їм болід триразового чемпіона світу Айртона Сенни.

Про це 43-річний іспанець повідомив, опублікувавши відповідний пост в Instagram.

"Неможливо компенсувати все, що дали і чого навчили мене мої батьки. Але сьогодні був чудовий день, коли я спостерігав за те, як вони керували болідом Формули-1. Щиро дякую, насолоджуйтеся і дозвольте мені користуватися ним час від часу...", – написав Нандо.

У своєму дописі Алонсо опублікував три фотографії. На першій зображений він у дитинстві у міні-копії культового боліда МакЛарен червоно-білого кольору.

На другій фотографії він показав свого батька за кермом того самого боліда Сенни, який він подарував. На третій вже сам Фернандо сів за кермо свого подарунка.

Варто зазначити, що Алонсо придбав та подарував болід McLaren MP4/4-B 1988 року. Саме в тому році Сенна вперше став чемпіоном світу.

Нагадаємо, що недавно Феррарі зробила подарунок Карлосу Сайнсу, який залишив команду після чотирьох спільних сезонів.

Скудерія віддала іспанському гонщику болід, у якому він завоював свій перший поул та виграв перший Гран-прі у Формулі-1.