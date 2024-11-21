Ферстаппен висловив зацікавленість у виступі в Дайтоні та Ле-Мані

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен заявив, що в нього є бажання виступити у майбутньому в гонці на витривалість.

Слова триразового чемпіона світу наводить Motorsport.

У вівторок, 19 листопада, нідерландець взяв участь у святкуванні "Гібридних героїв" Хонди на автодромі Лас-Вегаса, де він вперше спробував себе у класі GTP за кермом Acura ARX-06.

"Я знаю, що в будь-якому випадку хочу зробити це (участь у гонках на витривалість) в майбутньому, але справа лише в тому, щоб знайти час. З таким щільним графіком Формули 1 це майже неможливо. Ми так пізно закінчуємо сезон, а належним чином підготуватися для Дайтони або ще чогось практично неможливо. Я знаю, що коли я хочу щось зробити, я хочу поїхати туди і спробувати виграти, бути по-справжньому конкурентоспроможним. Єдиний спосіб зробити це – провести належне тестування і добре підготуватися, що наразі неможливо. Але, хто знає? Можливо, через кілька років. Я все ще буду молодим і зможу керувати автомобілями", - сказав Макс.

Нагадаємо, що вже за кілька днів Макс Ферстаппен може стати чотириразовим чемпіоном світу. Для цього він має виконати певну умову на Гран-прі Лас-Вегаса, що відбудеться у неділю, 24 листопада.

Раніше батько Макса Ферстаппена, Йос Ферстаппен розповів, чому гонщики сучасної Формули 1 надто стомлюються.