Батько Ферстаппена назвав фактор, який стомлює гонщиків Формули-1

Колишній пілот Формули-1 Йос Ферстаппен, який є батьком Макса Ферстаппена, вважає, що сезон став занадто довгим, тому це втомлює та забирає насолоду від гонок у пілотів.

Його слова цитує GP Blog.

"Я справді помітив, що з такою кількістю перегонів у сезоні деякі пілоти, можна сказати, починають почуватися не у своїй тарілці. І Макса це також стосується. Причому він і сам завжди відкрито говорив про цю проблему. Думаю, що з такою кількістю гонок пілоти в якийсь момент можуть перестати отримувати задоволення від перегонів.

Раніше, коли я сам був пілотом, у сезоні було 16-17 Гран-прі. Тепер же їх 24 – і це помітно по всьому і всім, у тому числі механікам, які постійно перебувають у дорозі. Максу доводиться проводити в роз'їздах ще більше часу – у перервах між Гран-прі йому ще потрібно їздити на базу, щоб працювати на симуляторі, а ще має зобов'язання брати участь у різних рекламних заходах. Так що так, удома він буває рідко", – розповів Ферстаппен-старший.