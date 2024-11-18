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Чемпіон Автоспорт Формула 1

Вирішальна битва за чемпіонство: розклад Гран-прі Лас-Вегаса

Станіслав Лисак — 18 листопада 2024, 19:10
Вирішальна битва за чемпіонство: розклад Гран-прі Лас-Вегаса
Getty Images

З 22 по 24 листопада на вуличній трасі Лас-Вегаса, відбудеться 22-й етап чемпіонату Формули-1 сезону 2024 року. Ця гонка стане вже третім Гран-прі, яке відбудеться в США цього року.

Загалом ГП, яке відбудеться в "місті гріхів", стане другим в історії. Перше відбулося 18 листопада 2023 року, а перемогу на ньому здобув 3-разовий чемпіон світу Макс Ферстаппен, який виступає за команду Ред Булл.

Протягом цього вікенду може визначитися новий чемпіон світу. Ферстаппен майже гарантував собі 4 титул поспіль, конкуренцію йому складе гонщик Макларен Ландо Норріс. З усіма можливими варіантами розвитку чемпіонської гонки ви можете ознайомитися на нашому сайті.

Розклад вікенду

П'ятниця, 22 листопада

04:40 – 05:30. Перша практика

08:00 – 09:00. Друга практика

Субота, 23 листопада

04:30 – 05:30. Третя практика

08:00 – 09:00. Кваліфікація

Неділя, 3 листопада

08:00. Гонка

Де дивитися

Пряму трансляцію Гран-прі Лас-Вегаса в Україні покаже телеканал Setanta Sports Ukraine+ та ОТТ-платформа Setanta Sports.

Зауважимо, що за версією бейтингового оператора FAVBET, фаворитом у чемпіонській гонці є саме Ферстаппен. На його титул Фавбет дає коефіцієнт 1,02, а на дебютне чемпіонство Норріса лише 17,00:

Цікавішою може бути боротьба в Кубку конструкторів, де продовжують боротьбу відразу три команди. Фаворитом на здобуття КК є Макларен з коефіцієнтом 1,16, другими йдуть Феррарі – 5,00, а трійку замикає Ред Булл з кефом 50,00.

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