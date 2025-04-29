Норріс: Я забагато на себе тисну – хочу бути ідеальним, але розумію, що цього не буде
Пілот Макларен Ландо Норріс розповів, що ті помилки, яких він припускається цього сезону, з'являються через його бажання робити все ідеально.
Слова 25-річного британця наводить сайт Формули-1.
Після вдалого завершення минулого сезону очікувалося, що Норріс буде лідером кампанії 2025 року. Проте цього сезону він робить багато помилок, через які гонщик виграв тільки одну гонку з п'яти.
"Напевно, я зараз занадто сильно тисну на себе, не через якусь конкретну причину, і не через чемпіонат і всі ці речі. Я просто занадто сильно тисну на себе, тому що я хочу добре виступати, я хочу виступати дуже добре.
Я хочу бути на поулі, я хочу вигравати, я хочу бути ідеальним. Думаю, мені потрібно трохи більше змиритися з тим, що я не буду ідеальним. Я роблю помилки, тому що намагаюся бути ідеальним, а не навпаки.
Думаю, мені просто потрібно трохи розслабитися і трохи більше довіряти своїй швидкості, тому що моя швидкість (в Саудівській Аравії), і моя швидкість в кожній гонці цього сезону, була, я думаю, найкращою. Я дуже впевнений, що зможу вигравати гонки, якщо просто дам собі більше шансів у суботу (під час кваліфікації)", – сказав Норріс.
Після п'яти етапів Формули-1 сезону-2025 Ландо Норріс посідає друге місце особистого заліку, поступаючись напарнику по команді Оскару Піастрі десятьма очками.
Нагадаємо, що цього тижня в Маямі проходитиме шостий етап кампанії. На нашому сайті можна ознайомитися з розкладом та результатами всіх етапів сезону Ф1.
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