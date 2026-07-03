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Гамільтон виграв спринт-кваліфікацію на домашньому Гран-прі Великої Британії

Станіслав Лисак — 3 липня 2026, 19:22
Гамільтон виграв спринт-кваліфікацію на домашньому Гран-прі Великої Британії
Getty Images

Пілот Феррарі Льюїс Гамільтон здобув поул-позицію в спринт-кваліфікації дев'ятого етапу Формули-1 сезону-2026 – Гран-прі Великої Британії.

Другим у спринті стартуватиме лідер чемпіонату Андреа Кімі Антонеллі на боліді Мерседес. Позаду італійця розташується лідер Ред Булл Макс Ферстаппен та Шарль Леклер з Феррарі.

Результати спринт-кваліфікації Гран-прі Великої Британії

Зауважимо, що Льюїс Гамільтон є найуспішнішим гонщиком на трасі "Сільверстоун", що приймає британський етап незмінно з 1987 року. На рахунку місцевого пілота 9 перемог, що є абсолютним рекордом.

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Спринт Гран-прі Великої Британії відбудеться в суботу, 4 липня, о 14:00 за київським часом. Після спринтового заїзду о 18:00 розпочнеться кваліфікація до основної гонки, що запланована на 5 липня, 17:00.

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