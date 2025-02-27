Гамільтон зухвало відповів на слова керівника Мерседес про "термін придатності"

Пілот Феррарі Льюїс Гамільтон знайшов, чим відповісти своєму колишньому керівнику по Мерседес Тото Вольффу на випад в свій бік.

Цю відповідь він проговорив в інтерв'ю Time.

У листопаді була опублікована книга "Всередині Мерседес Ф1: Життя на швидкісній трасі", в якій Вольфф прокоментував перехід 40-річного британця в до Скудерії.

"Це нам допомогло, тому що дозволило уникнути моменту, коли нам потрібно сказати найвідомішому гонщику, що ми хочемо припинити співпрацю. Ми займаємося спортом, де когнітивна гострота надзвичайно важлива, і я вважаю, що у кожного є свій термін придатності", – сказав Вольфф.

Семиразовий чемпіон світу запевнив, що ці слова ані скільки не зачепили його. Він пригадав приклади Тома Бреді та ЛеБрона Джеймса в якості топових спортсменів у 40+ років.

"Ніколи ні з ким мене не порівнюйте. Я перший і єдиний темношкірий гонщик, який коли-небудь був у цьому спорті. Я влаштований по-іншому. Я пройшов через багато чого. У мене був свій власний шлях. Ви не можете порівнювати мене з іншими 40-річними, колишніми чи теперішніми гонщиками Формули-1. Вони зовсім не схожі на мене. Я голодний, драйвовий, не маю дружини та дітей. Я зосереджений на одному – на перемозі. Це мій пріоритет №1", – сказав Гамільтон.

Нагадаємо, що вчора Льюїс Гамільтон уперше провів передсезонні тести за кермом боліда Феррарі.

І хоча сер Льюїс показав час поза Топ-10, він все одно залишився задоволений цим новим досвідом.