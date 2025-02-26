Гамільтон: Перші тести з Феррарі дали мені неймовірні відчуття

Льюїс Гамільтон поділився думками про свій перший день передсезонних тестів у якості пілота Феррарі.

Слова 40-річного британця наводить сайт Формули-1.

Гамільтон був серед гонщиків, які виїжджали на трасу в Сахірі в межах ранкової сесії. За підсумками першого дня тестів семиразовий чемпіон світу продемонстрував тільки тринадцятий результат.

"Тести – це завжди захоплюючі. Це перший раз, коли ти бачиш, над чим працювали інші, і можеш почати відчувати свою власну машину і рік, що попереду.

Перебувати тут з командою Феррарі вперше в боліді SF-25 – це неймовірне відчуття. Зараз ми зосереджені на тому, щоб експериментувати з різними речами, збирати якомога більше даних і знайомитися з автомобілем, і ми вже багато чому навчилися.

Ще занадто рано говорити про результати, але все добре, і як команда ми працюємо над тим, щоб оптимізувати кожен заїзд. Протягом наступних кількох днів нам належить ще багато чого зробити, щоб виконати нашу програму і зрозуміти машину якнайкраще. Але зараз я з нетерпінням чекаю завтрашнього дня, щоб знову вийти на трасу", – сказав Гамільтон.