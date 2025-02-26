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Чемпіон Автоспорт Формула 1

Гамільтон: Перші тести з Феррарі дали мені неймовірні відчуття

Олексій Погорелов — 26 лютого 2025, 22:50
Льюїс Гамільтон, пілот Феррарі
Льюїс Гамільтон
Формула-1

Льюїс Гамільтон поділився думками про свій перший день передсезонних тестів у якості пілота Феррарі.

Слова 40-річного британця наводить сайт Формули-1.

Гамільтон був серед гонщиків, які виїжджали на трасу в Сахірі в межах ранкової сесії. За підсумками першого дня тестів семиразовий чемпіон світу продемонстрував тільки тринадцятий результат.

"Тести – це завжди захоплюючі. Це перший раз, коли ти бачиш, над чим працювали інші, і можеш почати відчувати свою власну машину і рік, що попереду.

Перебувати тут з командою Феррарі вперше в боліді SF-25 – це неймовірне відчуття. Зараз ми зосереджені на тому, щоб експериментувати з різними речами, збирати якомога більше даних і знайомитися з автомобілем, і ми вже багато чому навчилися.

Ще занадто рано говорити про результати, але все добре, і як команда ми працюємо над тим, щоб оптимізувати кожен заїзд. Протягом наступних кількох днів нам належить ще багато чого зробити, щоб виконати нашу програму і зрозуміти машину якнайкраще. Але зараз я з нетерпінням чекаю завтрашнього дня, щоб знову вийти на трасу", – сказав Гамільтон.

Нагадаємо, що передсезонні тести Формули-1 в Бахрейні продовжаться завтра, 27 лютого.

Раніше стало відомо, що колишній гонщик Скудерії Феррарі Рубенс Баррікелло погодився виступати в одній відомій автоспортивній серії.

Льюїс Гамільтон Формула 1 Феррарі передсезонні тести

Феррарі

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