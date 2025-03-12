Феттель – про Гамільтона в Феррарі: Виступати у червоному боліді – особливий момент для будь-кого

Чотириразовий чемпіон світу Формули-1 Себастьян Феттель прокоментував майбутній дебют його багаторічного суперника Льюїса Гамільтона за Феррарі.

Слова 37-річного німця наводить Motorsport.

На початку минулого року світ "королеви автоспорту" був шокований новиною, що семиразовий чемпіон приєднається до Скудерії в 2025 році. Це була одна з найбільших новин в історії серії.

Феттель провів в італійській команді шість сезонів, тому він точно знає, що може статися в Маранелло з його другом, який до цього провів 12 років у Мерседес.

"Це серйозно. Будь-хто, хто змінює команду, робить великий крок. Нові люди, з якими ти працюєш – це, мабуть, найбільше. Це інша культура. Очевидно, що більшість команд – англійські, лише дві – італійські. Це, мабуть, найбільша зміна", – сказав Себ.

Продовжуючи, німецький гонщик підтвердив, що виступати за Феррарі є "особливими для будь-кого".

"Я виріс, спостерігаючи за Міхаелем Шумахером. Він був моїм героєм і більшу частину часу їздив у червоному, тому для мене це було по-іншому. Я не впевнений, що Льюїс мріяв про те ж саме, але я думаю, що це особливий момент для кожного, хто отримує шанс сісти в червону машину".

Феттель попередив Гамільтона, що італійська стайня навряд чи зробить на нього ставку, відмовившись від вихованця Шарля Леклера, який є головною зіркою команди.

"Він був там весь час, тому навряд чи вони збираються відмовитися від нього заради Льюїса. Я не кажу, що для Льюїса все вирішено, просто вони не перестануть доглядати за ним і сподіватися, що Леклер впорається з роботою".

Раніше Льюїс Гамільтон запевнив, що він розуміє завищені очікування фанатів Феррарі від нього.

До того ж, 40-річний британець обговорив тему із потенційним завершенням кар'єри у Формулі-1.