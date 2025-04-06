Гамільтон: Сподіваюся, що скоро Феррарі виправить проблеми з болідом

Пілот Феррарі Льюїс Гамільтон прокоментував черговий свій невдалий виступ, цього разу на Гран-прі Японії.

Слова 40-річного британця наводить Sky Sports.

Після не найуспішнішої кваліфікації, яку він завершив з восьмим часом, семиразовий чемпіон світу зумів відіграти під час гонки в Сузуці тільки одне місце і фінішувати сьомим.

"Сьогодні я зробив все, що міг. Мені справді не вистачало продуктивності порівняно з машинами попереду. Ми знайшли дещо в боліді, що не працювало належним чином протягом останніх трьох гонок, тож я сподіваюся, що коли це буде виправлено, я почну показувати кращі результати. Я втрачаю трохи більше десятої на колі через цю проблему. Сподіваюся, до наступної гонки це буде виправлено", – сказав Гамільтон.

Нинішнє покоління болідів Формули-1 вимагає більш нижчу посадку для підвищення притискної сили та продуктивності. Але через це підвищується ймовірність надмірного зносу планки днища.

І саме через це Гамільтона дискваліфікували після Гран-прі Китаю. Через це Скудерія була змушена трохи підняти машину сера Льюїса, що відображається на її характеристиках.

"Вони (команда) знають про це і не знають, чому (це відбувається). Коли з'явиться новий компонент, сподіваємося, це зникне, і все буде однаковим на обох машинах. Я відносно задоволений темпом, який мав. Команда виступила добре, і вона добре попрацювала. Я дуже сподіваюся, що в наступній гонці відбудуться позитивні зміни".

За підсумками перших трьох етапів сезону Льюїс Гамільтон посідає восьме місце особистого заліку пілотів, маючи в активі 15 очок. Феррарі у свою чергу йде четвертою у Кубку конструкторів з 35 балами.

Раніше Ландо Норріс висловив невдоволення стратегією Макларена, через яку він не зміг поборотися з Максом Ферстаппеном за перемогу на Гран-прі Японії.