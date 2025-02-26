Колишній гонщик Феррарі виступатиме в серії NASCAR

Рубенс Баррікелло, відомий фанатам автоспорту за виступами у Формулі-1 в команді Феррарі, вирішив спробувати свої сили в новій серії, якою став NASCAR.

Про це йдеться на сайті серії.

Згідно з джерелом, 52-річний бразилець підписав контракт з командою Full Time Sports, яку він представлятиме в домашній серії NASCAR. Там він візьме участь у дев'яти гонках.

Варто зазначити, що даний союз не буде новим, адже Баррікелло виступав за цю команду в серії Stock Car. Причому він є чемпіоном бразильської Stock Car 2014 року та чемпіоном Stock Car Pro 2022 року.

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Нагадаємо, що Рубенс Баррікелло виступав у Формулі-1 з 1993 по 2011 рік. За цей час він провів 326 Гран-прі (322 старти), у яких здобув 11 перемог та виграв 17 кваліфікацій.

Раніше стало відомо, що ФІА затвердила зміну в правилах, яка має зробити Гран-прі Монако більш цікавим.