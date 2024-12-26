Мерседес розкрив дві причини провалу Гамільтона у сезоні-2024

Керівник відділу інженерних розробок Мерседес Ендрю Шовлін назвав двы особливості боліду W15, через які Льюїс Гамільтон "страждав" у минулому сезоні.

Слова 51-річного фахівця наводить Motorsport.

Шовлін вважає, що семиразовому чемпіону світу завадили чутливість до блокування гальм і надлишкова поворотність під час кваліфікаційних заїздів.

"Проблема для нього полягала в тому, що він намагався витягнути останню десяту або дві. Це було складно з точки зору спроб уникнути блокування гальм, спроб уникнути ривків на виході з повороту. У нього були ці проблеми", – сказав Шовлін.

На думку інженера, команда не завжди могла дати серу Льюїсу болід, який йому подобався.

"Машина була недостатньо швидкою, і це була проблема, яку ми намагалися вирішити. Машині було нелегко потрапити в хороше вікно балансу. А коли ви потрапили туди, утримати її там було складним завданням. Льюісу було важко на одному колі. Він мав гоночний темп протягом усього вікенду. Я дуже добре зчитував його гоночний темп. Він показав у Лас-Вегасі, що якщо у нього є машина, яка працює так, як він хоче, він може боротися за перемогу. І ми дуже добре побачили старого Льюіса".

Нагадаємо, що сезон 2024 року став останнім для Льюїса Гамільтона у складі Мерседес, за який він виступав протягом 12 років.

У наступному сезоні 39-річний британець стане напарником Шарля Леклера у Феррарі, з якою він підписав дворічний контракт.

Раніше керівник Скудерії Фредерік Вассер зізнався, що він не мав проблем із тим, щоб переконати Гамільтона приєднатися до італійської команди.