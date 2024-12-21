Вассер: Переконати Гамільтона, що проєкт Феррарі буде хорошим, було не надто складно

Керівник Феррарі Фредерік Вассер заявив, що йому не довелося багато працювати, щоб переконати Льюїса Гамільтона приєднатися до Скудерії у наступному сезоні.

Про це 56-річний француз розповів у інтерв'ю Sky Sports.

"У 2023 році ми виграли більше гонок, ніж Мерседес, і початок цього сезону також був хорошим, так що переконати його в тому, що Феррарі буде хорошим проєктом, було не надто складно. Я думаю, що він думав про те, щоб виступати за Феррарі щонайменше 22 роки, або 23 роки, тому що ми обговорювали це в 2004 році. Це означало, що переконати його було не надто складним завданням. Іноді для цього також мають збігтися обставини або зійтися планети: він з'явився на ринку, а у Феррарі було вільне місце. Але контакт був легким. Ми почали обговорювати це рік тому, і переконати його було зовсім не складно", – сказав Вассер.

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Льюїс Гамільтон протягом останніх 12 років виступав за Мерседес. Але на початку цього року він підписав дворічний контракт з Феррарі.

У складі Скудерії семиразовий чемпіон світу замінить Карлоса Сайнса, який перейде до Вільямс.

Нагадаємо, що Феррарі стала першою командою серед усіх у Формулі-1, яка розкрила дату презентації нового боліда.