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Вассер: Переконати Гамільтона, що проєкт Феррарі буде хорошим, було не надто складно

Олексій Погорелов — 21 грудня 2024, 10:55
Вассер: Переконати Гамільтона, що проєкт Феррарі буде хорошим, було не надто складно
Фредерік Вассер та Льюїс Гамільтон

Керівник Феррарі Фредерік Вассер заявив, що йому не довелося багато працювати, щоб переконати Льюїса Гамільтона приєднатися до Скудерії у наступному сезоні.

Про це 56-річний француз розповів у інтерв'ю Sky Sports.

"У 2023 році ми виграли більше гонок, ніж Мерседес, і початок цього сезону також був хорошим, так що переконати його в тому, що Феррарі буде хорошим проєктом, було не надто складно.

Я думаю, що він думав про те, щоб виступати за Феррарі щонайменше 22 роки, або 23 роки, тому що ми обговорювали це в 2004 році. Це означало, що переконати його було не надто складним завданням.

Іноді для цього також мають збігтися обставини або зійтися планети: він з'явився на ринку, а у Феррарі було вільне місце. Але контакт був легким. Ми почали обговорювати це рік тому, і переконати його було зовсім не складно", – сказав Вассер.

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Льюїс Гамільтон протягом останніх 12 років виступав за Мерседес. Але на початку цього року він підписав дворічний контракт з Феррарі.

У складі Скудерії семиразовий чемпіон світу замінить Карлоса Сайнса, який перейде до Вільямс.

Нагадаємо, що Феррарі стала першою командою серед усіх у Формулі-1, яка розкрила дату презентації нового боліда.

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