Леклер може пропустити другу практику Гран-прі Канади

Пілот Феррарі Шарль Леклер розбив ризикує пропустити другу практику Гран-прі Канади через пошкодження боліда.

Про це розповів керівник команди Фредерік Вассер у коментарі The Race.

Під час першої практики гонщик пошкодив шасі і навряд чи зможе виступити в другій сесії вільних заїздів, яка розпочнеться о 1:00 за київським часом.

"Думаю, у нас пошкодження шасі, і ми не зможемо взяти участь у другому тренуванні. Нам потрібно провести деякі перевірки, але, гадаю, для Шарля день закінчено", – сказав Вассер.

Нагадаємо, монегаск переборщив зі швидкістю у другій шикані й врізався в бар'єр у 4-му повороті, що призвело до серйозних пошкоджень всієї лівої частини його машини.

Після дев'яти етапів сезону Леклер посідає п'яте місце особистого заліку, заробивши 94 очки. Феррарі у свою чергу йде другою в Кубку конструкторів зі 165 балами в активі.

Кваліфікація Гран-прі Канади відбудеться у суботу, 14 червня. Початок – о 23:00 за київським часом.