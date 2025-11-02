Легендарний болід Макларен Сенни продадуть на аукціоні

Легендарний болід Макларен 1991 року, на якому Айртон Сенна здобув свою першу перемогу на домашньому Гран-прі Бразилії, буде виставлений на аукціон.

Про це повідомляє Motosport.com.

Оціночна вартість машини Сенни на аукціоні RM Sotheby's становитиме від 12 до 15 мільйонів доларів.

Саме на цьому боліді Айртон Сенна зумів здобути свій останній титул 1991 року, а Гран-прі Бразилії став для нього особливим, адже він уперше виграв домашній етап, ще й зі значними технічними проблемами – посеред гонки відмовила четверта передача.

Модель з двигуном V12 і механічною коробкою передач зберігалася в Макларен майже три десятиліття і була відремонтована до готовності до гонок, а потім продана у 2020 році.

"Машина була шедевром інженерної думки, створеним головним конструктором Нілом Оутлі під технічним керівництвом Гордона Мюррея. Вона була оснащена абсолютно новим 3,5-літровим двигуном V-12, здатним розвивати потужність 720 кінських сил і обертатися з шаленою швидкістю 13 800 об/хв, у поєднанні з шестиступеневою механічною коробкою передач, все це розміщено в монококовому шасі з вуглецевого волокна і обшито кузовом з вуглецевого волокна", – йдеться в описі аукціону.

У квітні цього року шолом Айртона Сенни продали за 967 тисяч доларів. Модель, яку продали стала відомою тим, що у цьому шоломі бразилець допоміг Еріку Комасу на Гран-прі Бельгії 1992 року.

Нагадаємо, що Айртон Сенна трагічно загинув в аварії на Гран-прі Сан-Марино 1994 року в Імолі у віці 34 років.