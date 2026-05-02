Норріс виграв спринт у Маямі, Піастрі фінішував 2-м, Леклер – 3-й

У суботу, 2 травня, в межах Гран-прі Маямі Формули 1 відбулася спринтерська гонка, де перемогу та 8 залікових очок здобув гонщик Макларен Ландо Норріс.

Нагадаємо, саме він і здобув поул-позицію за підсумками кваліфікації.

Другим фінішував його партнер по команді Оскар Піастрі, а третім став Шарль Леклер на Феррарі.

Лідер сезону Андреа Кімі Антонеллі на Марседес фінішував четвертим після боротьби з партнером по команді Джорджем Расселлом, проте пізніше опустився на шостий рядок через штраф.

Зазначимо, що взагалі не стартував пілот Рейсін Буллз Арвід Ліндблад, також на старті спринту загорівся болід Ніко Гюлькенберга, який представляє Ауді.

Спринт – коротка гонка, що охоплює 100 км – приблизно третину дистанції Гран-прі. Переможець здобуває 8 залікових балів, а далі кожен пілот, що розташувався нижче отримує на 1 очко менше.

Результати спринту Гран-прі Маямі

1. Ландо Норріс (Макларен) – 19 кіл

2. Оскар Піастрі (Макларен) +3,766

3. Шарль Леклер (Феррарі) +6,251

4. Джордж Рассел (Мерседес) +12,951

5. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +13,639

6. Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) +13,777

7. Льюїс Гамільтон (Феррарі) +21,665

8. П'єр Гаслі (Альпін) +30,525

9. Ізак Аджар (Ред Булл) +35,346

10. Франко Колапінто (Альпін) +36,970

11. Габріел Бортолето (Ауді) +48,438

12. Естебан Окон (Хаас) +56,972

13. Олівер Бермен (Хаас) +57,972

14. Карлос Сайнс (Вільямс) +58,504

15. Ліам Лоусон (Рейсін Буллз) +59,358

16. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +1.16,067

17. Серхіо Перес (Каділак) +1,16,691

18. Ланс Стролл (Астон Мартін) +1.17,626

19. Алекс Албон (Вїльямс) +1.28,173

20. Валттері Боттас (Каділак) +1.29,597

Зійшли

Ніко Гюлькенберг (Ауді)

Арвід Ліндблад (Рейсін Буллз)

Спринт не завершує сьогоднішню програму Гран-прі Маямі. Вже о 23:00 відбудеться кваліфікація до основної гонки, яка запланована на неділю, 3 травня. Початок також о 23:00 за київським часом.

Напередодні повідомлялося, що Гран-прі Маямі могли скасувати через американські закони.