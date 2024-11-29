Норріс здобув перемогу в кваліфікації спринту в Катарі

У п'ятницю, 29 листопада, відбулася кваліфікація спринту в Катарі, яку виграв пілот Макларен Ландо Норріс.

Поряд з ним у спринтерській гонці стартуватиме представник Мерседес Джордж Расселл. На другому стартовому рядку розташуються Оскар Піастрі (Макларен) та Карлос Сайнс (Феррарі).

Результати кваліфікації спринту (Катар)

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Спринт пройде у суботу, 30 листопада. Старт заїзду запланований на 16:00 за київським часом.

Пряму трансляцію спринту та Гран-прі Катару в Україні покаже телеканал Setanta Sports Ukraine+ та ОТТ-платформа Setanta Sports.

Нагадаємо, що минулого тижня визначився чемпіон світу Формули-1 сезону-2024. Макс Ферстаппен фінішував перед Ландо Норрісом у Гран-прі Лас-Вегасу, чого вистачило нідерландцю для дострокового чемпіонства.

Цей титул став для пілота Ред Булл вже четвертим поспіль. За кількістю чемпіонських корон Макс наздогнав таких легенд "королеви автоспорту", як Себастьян Феттель та Ален Прост.