Гаут Гаут встановив світовий рекорд U-20 та вперше в історії Австралії вибіг із 20 секунд на 200-метрівці

Австралійський 18-річний спринтер Гаут Гаут побив світовий рекорд серед атлетів молодше 20-ти років, пробігши 200 метрів за 19,67 секунд на чемпіонаті Австралії з легкої атлетики.

Про це повідомляє Reuters.

Раніше цей рекорд належав американцю Еррійоні Найтону. Гаут Гаут став також першим австралійцем в історії, який зміг подолати 20-секундний бар'єр.

У фіналі змагань Гаут виявився швидшим за Ейдана Мерфі, який з результатом 19,88 секунди посів друге місце, та Калаба Клоу (20,21 секунди).

"Я прагнув цього з того моменту, як встановив той недійсний результат – менше 20 секунд. Ця думка не давала мені спокою весь рік і останні кілька місяців, тож я радий, що мені це вдалося. Це просто неймовірно. Можна сказати, що мені стало набагато легше на душі, коли я зрозумів, що пробіг дистанцію за правилами і що в мене є швидкість, щоб показувати такі результати. Я записав 19,75 секунди, і протягом останнього тижня в думках повторював собі, що пробіжу за 19,75, а вийшло, звісно, 19,67 – це просто чудово", – сказав 18-річний атлет після змагань.

Нагадаємо, у квітні минулого року Гаут Гату насправді вже долав 20-секундний бар'єр в чемпіонаті Австралії, пробігши 200 метрів за 19,84 секунди. Але цей результат визнали неофіційними через швидкість вітру +2,2 метра за секунду.