Ферстаппен прокоментував четверте чемпіонство поспіль

Пілот команди Формули-1 Ред Булл Макс Ферстаппен поділився емоціями від четвертого чемпіонства поспіль. Він зазначив, що цей сезон був складним для нього, але багато чого навчив.

Слова Макса цитує Sky Sports.

"Це був довгий сезон. Ми приголомшливо розпочали чемпіонат, але потім почалися складні часи. Як команда ми трималися разом, продовжували працювати над покращенням машини, і зрештою довели справу до кінця.

Я дуже пишаюся всіма хлопцями та вдячний їм за все, що вони для мене зробили. І так, я ніколи б не міг уявити, що стоятиму тут у статусі чотириразового чемпіона Формули-1. Так що так, зараз я відчуваю полегшення, і трохи гордості.

І так, безперечно, це був дуже складний сезон. Мені треба було намагатися тримати себе в руках, зберігати спокій.

Цей сезон, знову ж таки, дуже багато чого мене навчив і я пишаюся тим, як ми впоралися з цими випробуваннями як одна команда. Так що так, це в якомусь сенсі робить нинішній сезон по-своєму чудовим", – розповів Ферстаппен.