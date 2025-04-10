Макларени йдуть за першою перемогою в Бахрейні: прев'ю 4 етапу Формули-1

Не встигли фанати автоспорту відійти від першої перемоги чинного чемпіона світу Макса Ферстаппена в Японії, як вже цими вихідними відбудеться четверта гонка Формули-1 – Гран-прі Бахрейну.

Саме в цій країні Близького Сходу відбувалися зимові тести напередодні старту сезону і як зазвичай практика не показала реального розкладу сил. Нагадаємо, що лише в перший день тестів Ландо Норріс посів перше місце за найкращим часом. Після цього першим став Карлос Сайнс на Вільямс та пілот Мерседес Джордж Рассел.

Напередодні повернення Формули-1 у Бахрейн, яке відбудеться з 11 по 13 квітня, Чемпіон вирішив розібратися, хто історично успішний на трасі в Сахірі, яка погода на нас очікує, та в якому стані команди підходять до четвертого етапу в сезоні.

Історична довідка

Уперше Бахрейн приймав Формулу-1 ще у 2004 році, тоді етап, який був організований національним аероперевізником Королівства Бахрейн і султанату Оману Gulf Air, першою в історії Близького Сходу.

Загалом гонка в Бахрейні проводитиметься у 21 раз. Кілька разів Гран-прі у Королівстві навіть відкривало чемпіонат. Уперше це відбулося у 2006 році, коли через Ігри Співдружності в Австралії довелося шукати нове місце, яке може відкрити сезон Формули-1. Зазначимо, що ту гонку у 2006 виграв Фернандо Алонсо, який і досі змагається у Ф-1.

#TBT #BahrainGP 2006 - victory for Fernando & Renault.

We hope to see you back racing soon @alo_oficial! pic.twitter.com/OXp87BEKHZ — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 31, 2016

Після цього Бахрейн відкривав чемпіонат у 2010-му, а потім у 2011 році етап у Королівстві на Близькому сході скасували.

Річ у тім, що під час розпалу "Арабської весни" протести в Бахрейні досягли таких масштабів, що проводити масові заходи із залучення великої кількості фанатів було неможливо. Уже у 2012 році Гран-прі Бахрейну повернулося.

Згодом на тлі вірусу COVID-19 і неможливості проводити етапи в ряді країн Бахрейн знову прийшов на допомогу та відкривав сезони з 2021 по 2024. Лише цього року роль дебютної гонки повернув австралійський Мельбурн.

Також варто згадати, що під саме під час етапу в Бахрейні відбувся один з наймоторошніших епізодів у сучасній історії Формули-1. Пілот Гаас Роман Грожан на великій швидкості влетів у відбійник, який навпіл розтрощив його машину, після чого горюча суміш зайнялася. Через надбезпечну конструкцію сучасного боліда Ф-1 та вогнезахисний костюм, французький гонщик зумів вибратися з полум’я живим та майже не ушкодженим, проте у Формулі-1 він більше не змагався.

Рекорди етапу в Бахрейні

Оскільки гонки в Бахрейні проводяться всього з 2004 року, то побачити імена легенд минулого по типу Сенни, Шумахера або Просто в списку рекордсменів неможливо. "Червоний барон" виграв дебютний етап в країні Близького сходу після чого перемоги здобували більш відомі імена для нових фанатів Ф-1.

Our first ever winner in the desert 🏆



Michael @schumacher took victory way back in 2004 in our inaugural visit to @BAH_Int_Circuit #BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/lpxcdsp4lZ — Formula 1 (@F1) March 22, 2021

Наразі найбільше перемог на Гран-прі Бахрейну має пілот Феррарі Льюїс Гамільтон, який 5 разів тріумфував на трасі в Сахірі, на одну менше перемогу має один з його найбільших суперників на треку – Себастьян Феттель з чотирма першими місцями.

Дві останні гонки в Бахрейні вигравав чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен, окрім того, ще два пілоти в пелетоні перемагали у спекотному Сахірі – це Фернандо Алонсо (тричі) та Шарль Леклер (одного разу).

Найбільше перемог серед конструкторів тут має Феррарі (7) та Мерседес (6). Що цікаво, то найкраща команда в нинішньому сезоні Кубку Конструкторів, Макларен, жодного разу не тріумфувала в Бахрейні.

Найшвидше коло в гонці ще в далекому 2005 році продемонстрував не найіменитіший пілот – Педро де ла Роса, який зумів проїхати на Макларені за 1:31,447 хвилини.

Fastest ever race lap at the #BahrainGP? ⏱️



That would be @PedrodelaRosa1, whilst standing in for Montoya in 2005



He clocked a 1:31.447 on the way to a fifth-place finish 👏#F1 pic.twitter.com/3L5mJUhYot — Formula 1 (@F1) April 2, 2018

Конфігурація треку

У грудні 2002 року було закладено фундамент для Міжнародного автодрому Бахрейну. Як і на автодромі Яс-Марина в Абу-Дабі, інженери мали чисте піщане поле для роботи, а проєктуванням треку займався Германом Тільке.

Німецький архітектор також проєктував такі автодроми як: Міжнародний автодром Сепанг (Гран-прі Малайзії), Міжнародний автодром Шанхая (Гран-прі Китаю), Істанбул Парк (Гран-прі Туреччини), Міська траса Валенсії (Гран-прі Європи), Марина Бей (Гран-прі Сингапуру), Яс Марина (Гран-прі Абу-Дабі), Автодром Джайпі Груп (Гран-прі Індії) та нова "Траса Америк" в Остіні, США.

The #BahrainGP has one of the most distinctive tracks on the F1 calendar...



Nestled in the desert, this purpose-built facility offers a mix of long straights, tight corners, and technical sequences, making it a true test of both driver skill and car setup 🌍🇧🇭 pic.twitter.com/3voiG2IPaV — Autosport (@autosport) April 9, 2025

Загальна протяжність траси складає 5,412 км, а 57 кола утворюють загальну дистанцію гонки в 308,238 км. Загалом на трасі "Сахіра" налічується 15 поворотів та три зони DRS, які дають змогу пілотам більше боротися за позиції на трасі. Найскладнішою ділянкою треку є вузький 10 поворот, який є справжнім випробуванням для гонщиків.

F1

Попри страшну аварію Грожана в Бахрейні, про яку ми згадували вище, трек у Сахірі вважається одним з найбезпечніших у сезоні. Однією з характерних особливостей треку є великі зони з'їзду, які критикують за те, що вони не карають водіїв, які виїжджають за межі траси. Ці зони були створені для запобігання потрапляння піску на трасу.

Фаворити та інтриги Гран-прі Бахрейну

Бахрейн має відрізнятися від нудної Японії тим, що тут більше сприятливі умови для обгонів, а також більшою варіативністю стратегій, адже за високої температури та гарячого асфальту шини можуть зноситися значно швидше.

Звичайно, головним питанням є те чи зможе Макс Ферстаппен знову нав’язати боротьбу Макларенам. За підсумками трьох етапів у нас було три різних переможці гонки і є відчуття, що ця тенденція зупиниться саме в Бахрейні, коли хтось з тріо Ферстаппен-Норріс-Піастрі здобуде свою другу перемогу в нинішньому сезоні.

Окрім того, цікава ситуація склалася в стані Феррарі, де до останнього не можуть вирішити чи ставити нові оновлення днища вже в Бахрейні чи почекати до Гран-прі Маямі, з огляду на цього є кілька варіантів розвитку подій: 1 – Феррарі привозять якісні оновлення та починають боротися з лідерами за подіум, 2 – Феррарі привозять невдалі оновлення та пропускають вперед Мерседес, починаючи боротися з групою середняків та 3 – Феррарі не ставлять нове днище та продовжують їхати в темпі Мерседеса, проте з відставанням від лідируючої трійки.

🚨 | Ferrari Focuses on Balance to Catch McLaren



Vasseur: “We still lack the performance to be able to fight with McLaren. We especially need to make progress with the car’s balance."



"In Bahrain, we will focus on this issue with the support of our team in Maranello.” pic.twitter.com/MvzEPLsG8V — La Gazzetta Ferrari (@GazzettaFerrari) April 9, 2025

Ну і звичайно велика увага буде прикута до Юкі Цуноди та його Ред Булла. Японський гонщик не вразив на домашньому етапі, але й не провалився так, як це зробив Ліам Лоусон, однак чи багато шансів матиме Цунода – питання риторичне, Юкі необхідно включатися вже зараз і демонструвати результат на найближчих етапах.

Шини, стратегії та погода в Бахрейні

Pirelli у своєму звіті попередили про значні зміни температури в напівпустельному Сахірі.

"Як і в Сузуці, команди матимуть вибір між трьома найжорсткішими гумовими сумішами з асортименту Pirelli 2025 року, а саме: C1 - Hard, C2 - Medium та C3 - Soft. Однак, характеристики траси в Сахірі та, власне, температура вимагатимуть іншого підходу, ніж той, що був прийнятий минулого тижня в Японії", – йдеться у заяві.

"Якщо і є Гран Прі, де стратегія двох зупинок здається само собою зрозумілою, то це Бахрейн, і так було минулого року, коли він відкривав сезон. Всі гонщики зробили щонайменше дві зупинки, а деякі навіть зупинялися тричі. Перевагу надавали м'яким і жорстким шинам, причому переважна більшість вирішила стартувати на харді, перш ніж максимально використати два комплекти софту, які вони приберегли спеціально для основної гонки", – додає пресслужба італійського виробника гуми.

А ми зауважимо, що погода в Бахрейні обіцяє бути спекотною, які завжди. У неділю прогнозується максимум 34°C, що видається навіть низькою температурою, зважаючи, що сьогодні в Сахірі +40. У нічний час температура опуститься не нижче 23°C.

Pirelli

Букмекери вірять у Макларен

Експерти, як і минулого тижня, абсолютно впевнені у перемозі Макларен.. Ландо Норріс та Оскар Піастрі мають майже однакові шанси на перемогу в Бахрейні – на їх тріумф приймаються ставки з коефіцієнтом 2,20 та 3,00. Також після перемоги в Японії трохи більше вірять у Ферстаппена – 4,5. А далі... прірва.

На перемогу Джорджа Рассела можна поставити з кефом 15, а обидва пілоти Феррарі Шарль Леклер та Льюїс Гамільтон можуть виграти з шансом 1 до 23.

Прогноз Чемпіона

Попри вдалий прогноз у Японії на Макса Ферстапена нам не видається, що хтось зможе нав’язати боротьбу Макларен, а тому в нас є шанси 50 на 50 між пілотами "папаї".

Після того, як командний місток британської команди не дозволив Оскару Піастрі атакувати Ландо Норрісу, вважаємо, що австралієць має продемонструвати спортину злість та виграти кваліфікацію та гонку в Бахрейні.

Де дивитися

Пряму трансляцію кваліфікації та безпосередньо гонки Гран-прі Японії в Україні покаже телеканал Setanta Sports Ukraine та ОТТ-платформа Setanta Sports.

Розклад Гран-прі Бахрейну

П'ятниця, 11 квітня

14:30 – 15:30. Перша практика

18:00 – 19:00. Друга практика

Субота, 5 квітня

15:30 – 16:30. Третя практика

19:00 – 20:00. Кваліфікація

Неділя, 6 квітня

18:00. Гонка