Резервний пілот Мерседес підтвердив переговори з командою Формули-1

Резервний пілот Мерседес Фредерік Весті повідомив, що може в сезоні-2027 змінити команду.

Про це данець розповів пресслужбі Формули-1.

"Зараз я веду переговори з однією командою – я, якщо чесно, давно поклав око на цей колектив. Я б чудово ганяв на їхньому боліді. Я дуже вмотивований, адже Формула-1 була моїм приорітетом від моменту, коли я почав їздити.

Я дуже уважно слідкую навколо ситуації Валттері Боттаса у Каділлаку. На мою думку, я маю дуже непогані шанси посісти його місце", – розповів Весті.

Зазначимо, що гонщик став частиною Мерседес у 2021 році, а напередодні взяв участь у практиці Гран-прі Мексики, де посів третє місце.

Каділлак напередодні заїздів у Мехіко посідає останнє місце у Кубку конструкторів з нулем очок в активі. Валттері Боттас та Серхіо Перес досі не набрали жодного залікового бала для себе та колективу зі США.

Напередодні Каділлак оголосив про підписання нового контракту з Пересом.