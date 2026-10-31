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Резервний пілот Мерседес підтвердив переговори з командою Формули-1

Володимир Максименко — 31 жовтня 2026, 14:39
Резервний пілот Мерседес підтвердив переговори з командою Формули-1
Фредерік Весті
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Резервний пілот Мерседес Фредерік Весті повідомив, що може в сезоні-2027 змінити команду. 

Про це данець розповів пресслужбі Формули-1.

"Зараз я веду переговори з однією командою – я, якщо чесно, давно поклав око на цей колектив. Я б чудово ганяв на їхньому боліді. Я дуже вмотивований, адже Формула-1 була моїм приорітетом від моменту, коли я почав їздити.
Я дуже уважно слідкую навколо ситуації Валттері Боттаса у Каділлаку. На мою думку, я маю дуже непогані шанси посісти його місце", – розповів Весті.

Зазначимо, що гонщик став частиною Мерседес у 2021 році, а напередодні взяв участь у практиці Гран-прі Мексики, де посів третє місце.

Каділлак напередодні заїздів у Мехіко посідає останнє місце у Кубку конструкторів з нулем очок в активі. Валттері Боттас та Серхіо Перес досі не набрали жодного залікового бала для себе та колективу зі США.

Напередодні Каділлак оголосив про підписання нового контракту з Пересом.

Мерседес Формула 1 Каділлак

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