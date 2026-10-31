Пілот Каділлака отримав штраф у 50 позицій на Гран-прі Мексики

Пілот команди Каділлак Валттері Боттас отримав солідний штраф у стартову решітку Гран-прі Мексики.

Про це повідомила пресслужба Формули-1.

Так, команда внесла не одну зміну в болід напередодні гонки, зокрема зміни торкнулись ДВЗ, турбіни, накопичувача енергії, мотор-генераторною установку та блока управління електронікою.

За перевищування ліміту змін в одному елементі гонщик отримує покарання в 10 позицій на старті, а тому Боттаса покарали 50 позиціями.

Таким чином, Боттас розпочне гонку в Мексиці з останнього місця, оскільки його покарання перевищує 15 місць.

Гран-прі Мексики розпочнеться 31 жовтня кваліфікацією о 23:00 за київським часом, а гонку заплановано на 1 листопада о 22:00.

Раніше повідомлялось, що Макс Ферстаппен отримав покарання в одну стартову позицію.