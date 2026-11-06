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Боттас висловив здивування чутками про його можливий відхід з Каділлаку

Володимир Максименко — 6 листопада 2026, 12:06
Боттас висловив здивування чутками про його можливий відхід з Каділлаку
Вальтеррі Боттас
mercedesamgf1.com

Пілот Каділлаку Валттері Боттас висловився про свій можливий відхід з команди по завершенню сезону.

Слова фінського гонщика наводить ESPN.

"Мене дуже здивував рівень галасу на цю тему, адже я розумію ситуацію, у якій перебуваю. Наскільки мені відомо, команда задоволена моєю роботою.

Водночас я знаю, як влаштований спорт. Усі хочуть потрапити до Формули-1 і кожен намагається вхопитись за найменшу можливість", – розповів Боттас.

Зазначимо, що у ЗМІ вже довгий час ходять чутки про плани Каділлаку замінити фіна на Колтона Херту, який продовжує набирати очки в суперліцензію, які необхідні для дозволу виступати в Ф-1.

Каділлак напередодні Гран-прі Бразилії посідає останнє місце у Кубку конструкторів з нулем очок в активі. Валттері Боттас та Серхіо Перес досі не набрали жодного залікового бала для себе та колективу зі США. 

Раніше резервний пілот Мерседес натякнув, що веде переговори з Каділлаком.

Формула 1 Каділлак Валттері Боттас

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