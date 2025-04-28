Це було схоже на боксерський бій, – Хорнер назвав найкращий момент в історії Ред Булл

Керівник Ред Булл Крістіан Хорнер вважає виграш Максом Ферстаппеном свого першого чемпіонського титулу в 2021 році найкращим моментом в історії австрійської команди.

Слова 51-річного британця наводить RacingNews365.

У сезоні-2021 Ферстаппен змагався за чемпіонську корону з Льюїсом Гамільтоном, який збирався стати восьмиразовим чемпіоном світу, перевершивши досягнення легендарного Міхаеля Шумахера.

Але фінал того сезону вийшов скандальним через рішення гоночного директора Майкла Масі. Його дії призвели до того, що Ферстаппен на останньому колі Гран-прі Абу-Дабі обігнав Гамільтона та вперше у своїй кар'єрі став чемпіоном.

"Після того, як він приєднався до нас у підлітковому віці, ми бачили, як Макс ріс. Ми бачили його розвиток і його винятковий талант. Тож ми просто повинні були дати йому інструменти для реалізації цього таланту, наприклад, конкурентний двигун у машині.

Той перший титул у 2021 році став одним з найбільш знакових сезонів у Формулі-1, аж до останньої гонки. Це було схоже на бій у важкій вазі від першого раунду в Бахрейні до 21 гонки в Абу-Дабі. Це, безумовно, був найяскравіший момент в історії нашої команди.

За цим послідував домінуючий титул у 2022 році, а потім неймовірний сезон у 2023 році. Це забезпечило Максу місце серед найвідоміших імен у спорті і закріпило його там з кожним роком. Я думаю, що він більш ніж заслуговує на це", – сказав Хорнер.