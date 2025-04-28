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Гамільтону пророкують дострокове припинення співпраці з Феррарі

Олексій Погорелов — 28 квітня 2025, 11:48
Гамільтону пророкують дострокове припинення співпраці з Феррарі
Льюїс Гамільтон
Скудерія Феррарі

Експілот Формули-1 Хайме Альгерсуарі вважає, що Льюїс Гамільтон не допрацює до кінця свій контракт з Феррарі.

Слова 35-річного іспанця наводить GPBlog.

Багатообіцяюча співпраця семиразового чемпіона світу з найуспішнішою командою в історії "королеви автоспорту" розпочалася не найкращим чином. Гонщик має проблеми з адаптацією до боліда, з яким він не може впоратися.

Якщо не враховувати спринт у Китаї, Гамільтон ще жодного разу не фінішував у гонці вище п'ятого місця. На думку Альгерсуарі, це може змусити сера Льюїса передвчасно піти зі Скудерії.

"У мене таке відчуття, що Гамільтон збирається піти. У мене таке відчуття, що його час минув, що він вже багато виграв, що він вже виграв все, і що він каже: "Гаразд, я пішов у Феррарі, щоб спробувати і подивитися, що станеться в 2026 році", – сказав Альгерсуарі.

Після п'яти етапів сезону Льюїс Гамільтон посідає сьоме місце особистого заліку пілотів, маючи 31 очко.

Раніше Фернандо Алонсо розповів, коли варто очікувати на завершення його кар'єри у Формулі-1.

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